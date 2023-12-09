Çorum’da kontrolden çıkan otomobil tarlaya devrildi

Kaza, ilçeye bağlı Mahmatlı köyü yolunda meydana geldi. Ergülü V. (42) yönetimindeki 46 AFV 148 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak tarlaya devrildi.

Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Hasret V. (35), Kürşat V. (16), Enes Baran V. (13), Yağız Bulut V. (5) ve Ada V. (1) yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.