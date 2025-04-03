Çorum’da korkunç olay! 16 yaşındaki Münevver’i vurdu, İncesu Kanyonu’nda intihar etti

Düzenleme: Kaynak: DHA

Çorum'da 22 yaşındaki Barış Yılmaz (22), tartıştığı 16 yaşındaki Münevver Sudenaz K.’yı tabancayla yaraladıktan sonra kaçtı. İncesu Kanyonu'nda otomobilinde vurulmuş halde bulunan Yılmaz, hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Ortaköy’ün Cumhuriyet Mahallesi’nde saat 16.00 civarında gerçekleşti. İddialara göre, Yılmaz, Münevver Sudenaz K.’nın evine otomobiliyle giderek konuşmak istedi. Ancak sohbet kısa sürede tartışmaya döndü.

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GENÇ KIZI YARALAYIP KAÇTI

Tartışmanın ardından Yılmaz, belindeki tabancayı çekip genç kıza ateş ederek olay yerinden ayrıldı. Çevredekilerin ihbarıyla jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye ulaştı.

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DURUMU KRİTİK

Ağır yaralanan Münevver Sudenaz K., ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumunun kritik olduğu öğrenildi.

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KANYONDA VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Polis, kaçan Yılmaz’ı bulmak için çalışma başlattı. Kısa süre sonra İncesu Kanyonu yakınlarında, Yılmaz’ın otomobilinde silahla vurulmuş halde olduğu fark edildi.

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SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hastanede yaşamını yitiren Yılmaz’ın, yapılan incelemeler sonucu intihar ettiği ortaya çıktı.

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Soruşturma devam ediyor.

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