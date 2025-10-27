Çorum’un Sungurlu ilçesi Karakaya Köyü’nde, TCDD tarafından işletilmesi planlanan diyorit ocağı ve kırma eleme tesisi için Valilik “ÇED Olumlu” kararı verdi. Kararın yetkisiz şekilde alındığını, ÇED olumlu kararının Bakanlık tarafından verilmesi gerektiğini belirtek köylüler, yürütmenin durdurulması istemiyle dava açarak duruma isyan etti.

Mahkeme süreci devam ederken şirket bölgeye kepçelerle girerek çalışmalara başladı. Çevre aktivisti Aykut Alyanak, “Köy 50 metre mesafede, bölgede tek orman var o da yok edilecek. Şirket hukuk tanımıyor” dedi.

"KÖYÜN SU KAYNAKLARI YOK OLUYOR"

Hukuki süreç devam ederken şirket, kepçelerle bölgeye girerek çalışma başlattı. Çevre aktivisti Aykut Alyanak, yapılması istenen maden ocağının köye çok yakın mesafede olduğunu ve bölge halkının da bu yüzden karşı çıktığını vurgulayarak, raporda sahanın köyün 100 metre yakınında olduğunın yazdığını ifade ederek, yapılmak istenen projenin köye 50 metre mesafede olduğunu kaydetti.

Köyü 180 derece çevreleyen tepenin tamamının projeyle yok edilecek olmasına iyan eden Alyanak "Bu ilk defa görülen bir şey. 3,5 milyon ton taş çıkaracaklarını söylüyorlar, çıkarılan taşların 390 bin tonunu kıracaklarmış. 3,5 milyon deselerdi ÇED denetimine gireceklerdi. Köyün su kaynakları yok oluyor. Zarar vermiyoruz yazmışlar raporlarda. Hata. 350 dönüm ruhsat sahası var. Bütün dağı yok edecekler. Bölgedeki tek orman burası. 350 dönümün 180 dönümünü işletme kapsamını göstermişler, o yüzden çed gerekli değil kararı almışlar.

"ŞİRKET HUKUK TANIMIYOR"

Çorum Valiliği projeye ÇED olumlu kararı veriyor, kararı Bakanlık verebilir, neye izin verdiklerini bile bilmiyor. ÇED sürecinin başlaması gerekirdi. Jandarma girdi köye ama hukuki süreç devam ediyor. Şirket tekrar başvuru yapmalı. Şirketin çalışma ehliyeti hükümsüz kalmıştır. Bilirkişi heyeti atandı. 1 ay sonra bilirkişi bölgeye gelecek. Şirket şantiyesini kurdu, çalışmalar başladı. Şirket hukuk tanımıyor." dedi.