Çorum’da kulakların pası silindi

Kültür-sanat etkinlikler çerçevesinde birçok organizasyona imza atan Çorum Belediyesi, Türk Sanat Müziği konseriyle Çorum halkına unutulmaz bir akşam yaşattı. Devlet Tiyatro Salonu'nda gerçekleşen konsere Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da katıldı. TSM Topluluğu, şef Atakan Tetik Yönetiminde Solist Eser Baş'ın eşliğinde birbirinden güzel eserler seslendirildi.

"ÇORUM'U HER ALANDA OLDUĞU GİBİ SANAT ALANINDA DA YUKARI TAŞIYACAĞIZ"

Konserde konuşan Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum'u her alanda olduğu gibi sanat alanında da yukarılara taşımak istediklerini belirtti. Birbirinden güzel eserler seslendiren sanatçılara teşekkür eden Aşgın, "En güzel dil gönül dili, en güzel dil aşkın dili, en güzel dil sevginin muhabbetin dili. Bunlar da en çok türkülerimizde, şarkılarımızda, musikimizde var. Koromuza yürekten, kalpten teşekkür ediyorum" dedi.

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19 ŞUBAT'TA KORO SANATSEVLERLE BULUŞACAK

Çorum Belediyesi'nin Şubat ayı kültür-sanat etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştireceği konserlerin ikincinde Türk Halk Müziği Korosu sahne alacak. Şef Arif Sadeçolak yönetiminde olacak koro, 19 Şubat Çarşamba günü saat 20.00'de Devlet Tiyatro Salonu'nda tüm izleyicilerinin karşısına çıkacak.

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Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Konserimize tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum" dedi.