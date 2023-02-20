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Husumetli iki kişi arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Çorum’da metruk bir evde husumetli iki kişi arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 14:25
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Çorum’da silahlı kavga: 1 yaralı

Husumetli iki kişi arasında silahlı kavga: 1 yaralı
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İHA'nın haberine göre, Çorum’da çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, Çepni Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömür 2. Sokak’ta bulunan metruk bir evde daha önce aralarında husumet bulunan, Samet B. ile Onur A. ve Recep A. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. 

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Onur A. ve Recep A. yanında bulundurdukları pompalı tüfek ile Samet B.’ye ateş ederek yaraladı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Samet A. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayın ardından kaçan Onur A. ve Recep A.’nın yakalanması için çalışma başlattı.
Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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