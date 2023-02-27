Çorum'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

İHA'nın haberine göre, Çorum'da bir grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, Çorum il merkezi Yavru Turna Mahallesi Mürsel 5. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğurcan K. ve Yiğitcan K. ile Umutcan Ş. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Umutcan Ş., yanında bulundurduğu tabanca ile Uğurcan K. ve Yiğitcan K.'ye ateş etti. Kanlar içinde Bahabey Caddesi'ne kaçan şahıslar, bir işletmeye sığınarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Uğurcan K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan Umutcan Ş.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.