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Çorum'da silahlı kavga: 1 yaralı

Aralarında husumet bulunan 3 kişi arasında bilinmeyen bir nedenden kavga çıktı. Silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 16:56
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Çorum'da silahlı kavga

Çorum'da silahlı kavga: 1 yaralı
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İHA
Olay, Çepni Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömür 2. Sokak’ta bulunan metruk bir evde daha önce aralarında husumet bulunan, Samet B. ile Onur A. ve Recep A. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Onur A. ve Recep A. yanında bulundurdukları pompalı tüfek ile Samet B.’ye ateş ederek yaraladı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Samet A. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayın ardından kaçan Onur A. ve Recep A.’nın yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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