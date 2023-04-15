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Silahlı kavgada eski muhtar öldü oğlu yaralandı

Çorum'da, para meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada eski köy muhtarı Seyit Aktaş (67) hayatını kaybetti, oğlu Murat Aktaş (38) ise yaralandı.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 09:49
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Çorum’da silahlı kavgada eski muhtar öldü

Silahlı kavgada eski muhtar öldü oğlu yaralandı
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DHA’nın haberine göre, olay, dün akşam merkez İğdeli köyü girişinde meydana geldi. Ahmet T. (35) ve Ömer T. (29) para meselesi yüzünden husumetli oldukları eski köy muhtarı Seyit Aktaş ve oğlu Murat Aktaş ile karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet T. üzerindeki tabancayla Seyit Aktaş ve Murat Aktaş'a ateş etti. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Seyit Aktaş, kaldırıldığı hastanede, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüphelilerden Ömer T. olay sonrası gözaltına alındı. Kaçan Ahmet T.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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