Çorum'da sokak ortasında aile katliamı! Önce eşini ve baldızını sonra kendini vurdu

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA
Çorum'da sokak ortasında aile katliamı! Önce eşini ve baldızını sonra kendini vurdu
Çorum’da boşanma aşamasındaki eşi ile baldızını sokakta görüp öldüren şahıs, aynı silahla yaşamına son verirken, olayla ilgili açılan soruşturma devam ediyor.

Çorum'un Yavruturna Mahallesi Mürsel 4. Sokak'ta aile katliamı yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, Hasan Orhan, boşanma aşamasında olduğu eşi Nazegül Orhan ve baldızı Meryem Karakoçak ile sokakta karşılaştı.

İki tarafında arasında tartışma başlarken, tartışma bir anda büyüdü. Olayda Hasan Orhan, üzerindeki tabancayla eşini ve baldızını vurarak, aynı silahla yaşamına son verdi.

Silah seslerini duyan vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirirken, olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi geldi.

ÖNCE EŞİ VE BALDIZINI SONRA KENDİNİ VURDU

Sağlık ekipleri, Nazegül Orhan ve kardeşi Meryem Karakoçak'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Ağır yaralı olarak Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hasan Orhan da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

İki kız kardeşin cenazeleri, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için morga kaldırılırken, olaya dair soruşturma sürüyor.

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