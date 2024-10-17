Çorum'da tarım işçilerini taşıyan minibüsle zift yüklü tanker çarpıştı: 1 ölü 18 yaralı

Çorum'da tarım işçilerini taşıyan minibüsle zift yüklü tanker çarpıştı: 1 ölü 18 yaralı
Düzenleme: Kaynak: AA / İHA

Çorum'un Alaca ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsü ile zift yüklü tankerin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

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Çorum'da tarım işçilerini taşıyan minibüsle zift yüklü tanker çarpıştı: 1 ölü 18 yaralı 1
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Çorum'da tarım işçilerini taşıyan minibüsle zift yüklü tanker çarpıştı: 1 ölü 18 yaralı 2

Rıza Onar (53) idaresindeki, bir yol yapım şantiyesine ait 06 BY 8188 plakalı zift yüklü tanker ile Kemal Çam'ın (45) kullandığı (45) işçi taşıyan 19 AEY 959 plakalı minibüs, Tokat-Ankara kara yolu, Alaca Kızıllı köyü yakınlarında çarpıştı.

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Çorum'da tarım işçilerini taşıyan minibüsle zift yüklü tanker çarpıştı: 1 ölü 18 yaralı 3

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Çorum'da tarım işçilerini taşıyan minibüsle zift yüklü tanker çarpıştı: 1 ölü 18 yaralı 4

Kazada, ilk belirlemelere göre 1 işçi hayatını kaybetti, çoğunluğu yabancı uyruklu 18 kişi yaralandı.

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Çorum'da tarım işçilerini taşıyan minibüsle zift yüklü tanker çarpıştı: 1 ölü 18 yaralı 5

Yaralılar, ambulanslarla Alaca Devlet ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma hastanelerine kaldırıldı.

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Çorum'da tarım işçilerini taşıyan minibüsle zift yüklü tanker çarpıştı: 1 ölü 18 yaralı 6
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Çorum'da tarım işçilerini taşıyan minibüsle zift yüklü tanker çarpıştı: 1 ölü 18 yaralı 7
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Çorum'da tarım işçilerini taşıyan minibüsle zift yüklü tanker çarpıştı: 1 ölü 18 yaralı 8
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Çorum'da tarım işçilerini taşıyan minibüsle zift yüklü tanker çarpıştı: 1 ölü 18 yaralı 9
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Çorum'da tarım işçilerini taşıyan minibüsle zift yüklü tanker çarpıştı: 1 ölü 18 yaralı 10
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Çorum'da tarım işçilerini taşıyan minibüsle zift yüklü tanker çarpıştı: 1 ölü 18 yaralı 11
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Çorum'da tarım işçilerini taşıyan minibüsle zift yüklü tanker çarpıştı: 1 ölü 18 yaralı 12
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Çorum'da tarım işçilerini taşıyan minibüsle zift yüklü tanker çarpıştı: 1 ölü 18 yaralı 13
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Çorum'da tarım işçilerini taşıyan minibüsle zift yüklü tanker çarpıştı: 1 ölü 18 yaralı 14
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Çorum'da tarım işçilerini taşıyan minibüsle zift yüklü tanker çarpıştı: 1 ölü 18 yaralı 15
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Çorum'da tarım işçilerini taşıyan minibüsle zift yüklü tanker çarpıştı: 1 ölü 18 yaralı 16
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Çorum'da tarım işçilerini taşıyan minibüsle zift yüklü tanker çarpıştı: 1 ölü 18 yaralı 17
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Çorum'da tarım işçilerini taşıyan minibüsle zift yüklü tanker çarpıştı: 1 ölü 18 yaralı 18
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Çorum'da tarım işçilerini taşıyan minibüsle zift yüklü tanker çarpıştı: 1 ölü 18 yaralı 19
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Çorum'da tarım işçilerini taşıyan minibüsle zift yüklü tanker çarpıştı: 1 ölü 18 yaralı 20
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Çorum'da tarım işçilerini taşıyan minibüsle zift yüklü tanker çarpıştı: 1 ölü 18 yaralı 21
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Çorum'da tarım işçilerini taşıyan minibüsle zift yüklü tanker çarpıştı: 1 ölü 18 yaralı 22
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Çorum'da tarım işçilerini taşıyan minibüsle zift yüklü tanker çarpıştı: 1 ölü 18 yaralı 23
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