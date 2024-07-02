Çorum'da trafik kazası: 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, kaza Alaca-Sungurlu yolunda gerçekleşti. Sungurlu yönüne doğru ilerleyen Rıza Aktürk idaresindeki 34 VJ 9679 plakalı kamyonet, Eskiyapar Kavşağı'nda manevra yapan Ceylan Arslan'ın kullandığı 06 FYL 10 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Arslan yaralanırken, olay yerine intikal eden sağlık ekiplerince yapılan ilk yardımın ardından Alaca Devlet Hastanesine sevk edildi ve burada tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.