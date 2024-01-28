Çorum'da trafik kazası. 3 yaralı

Üç kişinin yaralandığı trafik kazası Ankara Caddesi’nde meydana geldi. Aktarılan bilgilere göre, Kahraman B. idaresindeki 05 ACP 002 plakalı araba ile Kürşat B. idaresindeki 19 EZ 393 plakalı araba cadde üzerinde trafik kazasına karıştı.

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Kazada iki araçta bulunan Şule B., Elif B. ve Sevdanur B. yaralandı. Yaralı vatandaşlar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekiplerin kaza ile ilgili başlattığı soruşturma ise halen sürüyor.