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Yangına giden itfaiye aracı devrildi

Çorum’un İskilip ilçesinde yangına müdahaleye giden itfaiye aracı devrildi. Kazada üç itfaiye eri yaralandı.

Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi - 00:50
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Çorumda yangına müdahale etmeye giden itfaiye aracı devrildi

Yangına giden itfaiye aracı devrildi
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Karaçukur köyüne bağlı Sopak Mahallesi'nde yangın ihbarı sonrası İskilip Belediyesi itfaiye ekibi yola çıktı. Mehmet A. yönetimindeki araç Harun köyü yol ayrımında kontrolden çıkarak yol ortasına devrildi.

Kazada sürücü ve itfaiye erleri Ali Osman K. ve Burak B. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla İskilip Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İTFAİYECİLERİN SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Kazanın duyulmasının ardından Belediye Başkanı Ali Sülük İskilip Devlet Hastanesi’ne geldi. Yaralı itfaiye erlerini hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinin ileten Başkan Sülük, sağlık durumları hakkında bilgi aldı. İtfaiyecilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (İHA)

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