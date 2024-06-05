Çorum'dan Iğdır'a kılıçlı destek

Kaynak: Haber Merkezi
Çorum'dan Iğdır'a kılıçlı destek

Çorum FK'nın sadık taraftarları, kardeş takımı Alagöz Holding Iğdırspor'un önemli final maçında yanlarında yer aldı.

Sivas'ta gerçekleşen 2. Lig play-off finalinde 1461 Trabzon'u yenerek TFF 1. Lig'e çıkan Iğdırspor'a destek kardeş kulübü Çorum'dan geldi.

Final maçında Alagöz Holding Iğdırspor, Çorum FK taraftarlarının coşkulu desteğini arkasına aldı.

Kırmızı-siyah renklere gönül veren taraftarlar, beş otobüs ve bir minibüsle Sivas'a giderek, Iğdırspor'a doksan dakika boyunca destek oldular.

Maçın sonunda, Iğdır ve Çorumlu futbolcular şampiyonluk mutluluğunu birlikte yaşadılar.

Maçın ardından, Çorum FK'nın tribün liderlerinden Hüseyin Nalcı, Iğdırspor Başkanı Cantürk Alagöz'e isminin yazılı olduğu bir zülfikar kılıç hediye ederek, birinci ligde başarılar temenni etti.

Son Haberler
Seda Sayan ve Dilber’in yazışması İnstagram’ı salladı. Dilber’in iddialı pozuna yorum yağdı Magazin
Seda Sayan ve Dilber’in yazışması İnstagram’ı salladı. Dilber’in iddialı pozuna yorum yağdı
Avrupa Mahkemesi’nden Big Mac kararı Ekonomi
Avrupa Mahkemesi’nden Big Mac kararı
Aksaray’da eşiyle tartıştı evi ateşe verdi Gündem
Aksaray’da eşiyle tartıştı evi ateşe verdi
Saray'dan AYM açıklaması: Cumhurbaşkanı'nın yetkileri aynen devam ediyor Gündem
Saray'dan AYM açıklaması: Cumhurbaşkanı'nın yetkileri aynen devam ediyor
Dünyanın en pahalı yemekleri. Fiyatları cep yakıyor Yaşam
Dünyanın en pahalı yemekleri. Fiyatları cep yakıyor
Başından vurulmuş halde bulunmuştu. İntihara kalkışmış Gündem
Başından vurulmuş halde bulunmuştu. İntihara kalkışmış
Muğla'daki orman yangınının nedeni yine şaşırtmadı Gündem
Muğla'daki orman yangınının nedeni yine şaşırtmadı