Çorum'dan Iğdır'a kılıçlı destek

Sivas'ta gerçekleşen 2. Lig play-off finalinde 1461 Trabzon'u yenerek TFF 1. Lig'e çıkan Iğdırspor'a destek kardeş kulübü Çorum'dan geldi.

Final maçında Alagöz Holding Iğdırspor, Çorum FK taraftarlarının coşkulu desteğini arkasına aldı.

Kırmızı-siyah renklere gönül veren taraftarlar, beş otobüs ve bir minibüsle Sivas'a giderek, Iğdırspor'a doksan dakika boyunca destek oldular.

Maçın sonunda, Iğdır ve Çorumlu futbolcular şampiyonluk mutluluğunu birlikte yaşadılar.

Maçın ardından, Çorum FK'nın tribün liderlerinden Hüseyin Nalcı, Iğdırspor Başkanı Cantürk Alagöz'e isminin yazılı olduğu bir zülfikar kılıç hediye ederek, birinci ligde başarılar temenni etti.