Coşkun Sabah beach'te sahneye çıkmama nedenini açıkladı

Sanatçı Coşkun Sabah, bir AVM'de görüntülendi. Sabah "Yazın birçok sanatçı yazlık yerlerde konser veriyor. Size teklif gelse çıkar mısınız?" sorusuna yanıt verdi.

Coşkun Sabah beach'te sahneye çıkmama nedenini açıkladı

Nisan 2021'de Eskişehir'de 15 bin tavuğun yer aldığı bir çiftlik kurup, yumurta üretimine başlayan Coşkun Sabah, geçtiğimiz akşam bir AVM'de görüntülendi.

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Geçtiğimiz yıl dolandırıldığı yönünde haberlerle gündeme gelen 70 yaşındaki sanatçı, "Şimdi her şey gayet güzel gidiyor. Sorunları atlattık. Satışlarımız artık zarar yerine kar getiriyor" dedi.

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"SORUNLARI ATLATTIK"

Basın mensuplarının "Yazın birçok sanatçı yazlık yerlerde konser veriyor. Geçtiğimiz senelerde MFÖ de beach’de sahne almıştı. Size teklif gelse çıkar mısınız?" sorusuna dikkat çeken bir cevap verdi.

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Sabah "Beach'e asla çıkmam. Çünkü orası bizlik bir yer değil. Benim müziğime ve kitleme uygun yerler değil. Ben daha çok kadınlar matinesi, halk konserlerine çıkıyorum. Kitlem de olmadığı için böyle yerlere çıkmam." dedi.

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