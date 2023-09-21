Counter-Strike 2 çıkış tarihi belli oldu

Editör: Serkan TALAN
Geçtiğimiz Nisan ayında tanıtılan Counter-Strike 2'nin ne zaman çıkacağını bekleyenlerin merakını giderecek haber geldi.
CS:GO oyunu için güncelleme yayımlanarak tüm oyunculara ücretsiz bir şekilde sunulacak Counter-Strike 2, önemli değişiklikleri beraberinde getirecek.
Oyuna getirilecek yeni özellikler şöyle sıralandı:
Satın alma ekranı,
Gerçekçi bomba efekti,
Mekanik,
Fiziki yapı.
Valve paylaşımında "Gelecek çarşamba ne yapıyorsun?" diye sordu.
Yapılan bu paylaşım "CS:GO Çarşamba gününe çıkarılıyor" denildi.