Counter-Strike 2 çıkış tarihi belli oldu

Valve sosyal medya hesabından sevilen oyun Counter-Strike 2'nin çıkış tarihini açıkladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Counter-Strike 2 çıkış tarihi belli oldu

Editör: Serkan TALAN

Geçtiğimiz Nisan ayında tanıtılan Counter-Strike 2'nin ne zaman çıkacağını bekleyenlerin merakını giderecek haber geldi.

CS:GO oyunu için güncelleme yayımlanarak tüm oyunculara ücretsiz bir şekilde sunulacak Counter-Strike 2, önemli değişiklikleri beraberinde getirecek.

Oyuna getirilecek yeni özellikler şöyle sıralandı:

Satın alma ekranı,
Gerçekçi bomba efekti,
Mekanik,
Fiziki yapı.

Valve paylaşımında "Gelecek çarşamba ne yapıyorsun?" diye sordu.

Yapılan bu paylaşım "CS:GO Çarşamba gününe çıkarılıyor" denildi.

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