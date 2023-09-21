Counter-Strike 2 çıkış tarihi belli oldu

Editör: Serkan TALAN

Geçtiğimiz Nisan ayında tanıtılan Counter-Strike 2'nin ne zaman çıkacağını bekleyenlerin merakını giderecek haber geldi.

CS:GO oyunu için güncelleme yayımlanarak tüm oyunculara ücretsiz bir şekilde sunulacak Counter-Strike 2, önemli değişiklikleri beraberinde getirecek.

Oyuna getirilecek yeni özellikler şöyle sıralandı:

Satın alma ekranı,

Gerçekçi bomba efekti,

Mekanik,

Fiziki yapı.

Valve paylaşımında "Gelecek çarşamba ne yapıyorsun?" diye sordu.

Yapılan bu paylaşım "CS:GO Çarşamba gününe çıkarılıyor" denildi.