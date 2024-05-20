Courteney Cox aylar önce ölen rol arkadaşının kendisini ziyaret ettiğini söyledi

Courteney Cox'un Friends finalinin 20. yıldönümünü anmasından sadece birkaç hafta sonra, merhum rol arkadaşı Matthew Perry hakkında konuştu .

59 yaşındaki Cox, Ekim 2023'te henüz 54 yaşındayken vefat eden rol arkadaşı hakkında CBS Sunday Mornings'e konuştu.

Cox, onunla uzun yıllar bu kadar yakın çalışabildiğiiçin çok müteşekkir olduğunu belirtti. Perry’nin zaman zaman kendisini ziyaret ettiğini söyleyen Cox, "Matthew'un buralarda olduğunu kesinlikle hissediyorum" dedi.

Bu ayın başlarında Cox, Friends dizisinin finalinin 20. yıl dönümüyle ilgili konuşma yaparken, Instagram'da final bölümünden bir sahnenin videosunu paylaşmıştı.

Dizinin son sahnesini paylaşan Cox, “Friends dizisinin finalinin üzerinden 20 yıl geçti. Bunca gözyaşına rağmen nasıl hareket edebildik bilmiyorum. Sonsuza kadar minnettarım” diye yazdı.

Friends, 1994'ten 2004'e kadar 10 yıl boyunca yayındaydı ve dijital platformlarda hala yayınlanmaya devam ediyor.