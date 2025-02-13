Courtois milli takıma dönüş sinyali verdi

Real Madrid’in tecrübeli kalecisi Thibaut Courtois, Belçika Milli Takımı’na dönüş yolunda önemli adımlar atıyor. Domenico Tedesco ile yaşadığı anlaşmazlık sonrası milli takımdan ayrılan Courtois, yeni teknik direktör Rudi Garcia ile görüşeceğini duyurdu. Yıldız oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City karşısında alınan galibiyetin ardından yaptığı açıklamada, mart ayında yeniden milli formayı giymeyi umduğunu belirtti.

Haziran 2023’te eski teknik direktör Tedesco ile yaşadığı kriz sonrası Belçika Milli Takımı’ndan ayrılan Courtois, Rudi Garcia'nın göreve gelmesiyle geri dönüş için yeşil ışık yaktı. Belçika Futbol Federasyonu da kalecinin dönüşüne sıcak bakıyor. Courtois’nin babası Thierry Courtois, oğlunun milli takıma “çok yakında” geri döneceğini açıkladı.

Şampiyonlar Ligi’nde Manchester City'yi eledikleri maçın ardından VTM Nieuws’e konuşan Courtois, "Rudi Garcia ile kısa bir telefon görüşmesi yaptım. Önümüzdeki haftalarda Madrid'e gelerek benimle yüz yüze görüşecek. Her şey olumlu ilerliyor. Umarım mart ayında tekrar Belçika formasıyla sahaya çıkarım” dedi.

Courtois, Rudi Garcia’nın performansından memnun olup olmadığı sorusuna ise esprili bir yanıt verdi:

Sanırım genel olarak Belçikalılardan memnun olacaktır. Umarım Jeremy Doku ve Kevin De Bruyne rövanş maçında sakin kalır! Şaka bir yana, Belçikalı oyuncuların sahada iyi performans sergilemesi her zaman güzel bir şey. Umarım mart ayında da böyle devam eder.

Mart ayında Ukrayna ile oynanacak olan hazırlık maçı öncesinde Courtois’nin Belçika kadrosuna çağrılması bekleniyor. Madridli file bekçisinin dönüşü, Belçika Milli Takımı için büyük bir moral kaynağı olabilir.