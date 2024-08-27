Covid -19’a sansür skandalı. Yıllar sonra ortaya çıktı

Dünyanın en popüler uygulamalarını içinde barındıran Meta’nın CEO’su Mark Zuckerberg ABD’nin başkanı Biden yönetiminden üst düzey yetkililer tarafından Meta’ya Pandemi zamanında Covid-19 ile alakalı içeriklerin sansürlenmesine yönelik baskı yapıldığını iddia etti.

26 Ağustos tarihinde Zuckerberg tarafından yazılan mektupta kendisine yapılan bu baskı sonucunda Meta’nın içerik kaldırma konusunda aldıkları kararlara daha önceleri ses yükseltmediği için pişman olduğunu ve böylesi bir durumun yeniden yaşanması halinde buna direneceğini aktardı.

FACEBOOK AMERİKALILARI SANSÜRLEDİ

Zuckerberg’e yönelik yazılan mektubun ifade özgürlüğü açısından büyük bir kazanım olduğu nitelendirilirken Zuckerberg'in 'Facebook'un Amerikalıları sansürlediğini' kabul ettiğini söyledi.

ZUCKERBERG SEÇİMDE KİMSEYİ DESTEKLEMEYECEK

Meta Ceo’su Zuckerberg 5 Kasım tarihinde yapılacak olan Başkanlık seçiminde kimsenin yanında yer almamak için seçim altyapısını desteklemek için katkıda bulunmayacaklarını açıkladı. 2020 yılında, pandemi sırasında yapılan ve mevcut Başkan Joe Biden'ın seçildiği son seçim sürecinde, Mark Zuckerberg, seçim altyapısına destek olmak adına Chan Zuckerberg İnisiyatifi aracılığıyla 400 milyon dolarlık bir katkıda bulunmuştu.