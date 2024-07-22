Covid-19’a yakalanan Biden’ın sağlık durumu hakkında açıklama

Kaynak: İHA
Covid-19’a yakalanan Biden’ın sağlık durumu hakkında açıklama

ABD Başkanı Joe Biden’ın doktoru, Biden’ın Covid-19 semptomlarının neredeyse tamamen ortadan kalktığını açıkladı.

Covid-19’a yakalanan ABD Başkanı Joe Biden’ın sağlık durumu iyiye gidiyor. Biden’ın doktoru, Biden’ın Covid-19 semptomlarının neredeyse tamamen ortadan kalktığını açıkladı.

Doktor, Biden’ın nabzının, kan basıncının, solunum hızının ve ateşinin tamamen normal olduğunu söyledi.

Daha önce de yakalanmıştı

En son 18 Temmuz’da Covid-19’a yakalanan Biden, ilk olarak 21 Temmuz 2022’de korona virüse yakalanmış, 27 Temmuz’da iyileşmişti. 30 Temmuz’da ise yine testi pozitif çıkan Biden’ın 7 Ağustos’ta iyileştiği açıklanmıştı.

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