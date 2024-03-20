Çözüm Süreci için kaldırılan dersi Almanya müfredatına koyuyor

Rusya Ukrayna savaşında takındığı Rusya karşıtı tutumu ileriye taşıyan Almanya, ülkesini savaşa hazırlıyor. Almanya'da, öğrencilerin de savaş ve krizlere hazırlanması gerektiği tartışması başladı. Hür Demokrat Partili (FDP) Federal Eğitim Bakanı Bettina Stark-Watzinger, öğrencilerin savaş, kriz ve doğal felaketlere hazır olması amacıyla müfredata sivil savunma dersinin eklenmesini önerdi.

Funke Medya Grubu'na konuşan Watzinger, ordu mensuplarının okullarda öğrencilerle sivil savunma uygulamaları yapmasını önerdi. Ana muhalefet partisi Hıristiyan Demokrat Birlik, öneriye sert bir şekilde karşı çıktı. Federal Hükümet'in büyük ortağı Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) farklı tepkiler yükselirken, öğretmenler sendikası ile veliler birliği de öneriyi eleştirdi. Öğretmenler Birliği ise öneriyi destekledi.

TÜRKİYE’DE DE OKUTULUYORDU

Türkiye'de de doğrudan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne mensup subayların verdiği 'Milli Güvenlik' dersi okullarda okutuluyordu. Ortaöğretim kurumlarında verilen ders, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu iç ve dış tehditlere odaklanıyordu.

Milli Güvenlik dersi 2012 yılında AKP hükümeti tarafından kaldırılmıştı ve dersin o tarihlerde süren Çözüm Süreci sebebiyle kaldırıldığı değerlendirilmişti. Fethullahçı Terör Örgütü’nün de dersten rahatsızlık duyduğu biliniyordu.

AB DE DERSTEN RAHATSIZ OLMUŞTU

Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP TBMM Grup toplantısında, 1979 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Milli Güvenlik Bilgisi öğretimi yönetmeliğinin yürürlükten kaldırıldığını açıklamıştı.

Erdoğan, ''AB raporlarında Türkiye'nin eleştirilmesine neden olan, Milli Eğitim Şuralarında kaldırılması teklif edilen, özellikle de asker öğretmenler tarafından verilmesi yadırganan bu dersin, bir kısım konuları 2012-2013 yılından itibaren vatandaşlık bilgisi ve benzeri derslerin içinde sivil öğretmenler tarafından işlenecektir'' ifadelerini kaydetmişti.

“ÇOCUKLARA VE GENÇLERE KORKU SALMAYALIM”

CDU Federal Başkan Yardımcısı ve Schleswig Holstein Eyaleti Eğitim Bakanı Karin Prien, okullarda sivil savunma uygulaması önerisine şiddetle karşı çıktı. Prien, “Halka, özellikle de çocuklara ve gençlere korku salmanın bir gereği yok. Ülkenin güvenliğini sağlamak federal hükümetin görevi” açıklamasını yaptı.

CDU'lu Saksonya Kültür Bakanı Christian Piwarz da okullarda sivil savunma uygulamalarına gerek olmadığını iletti ve “Çağımızın çatışmalarını ve krizlerini okullara taşımayalım” dedi.

Bild gazetesine konuşan CDU'nun eğitim politikaları sözcüsü Thomas Jarzombeck de “Her dört çocuktan biri doğru dürüst okuma yazma bilmiyor. Çocukları savaşa hazırlamak yerine derslerinde başarılı olmalarını sağlayalım” ifadeleriyle öneriye karşı çıktı.

Rheinland Pfalz Eyaleti'nin SPD'li Eğitim Bakanı Stefanie Hubig de sivil savunma dersi önerisine karşı çıktı ve 2007 yılından beri eyalette okullarda kriz durumlarında neler yapılması gerektiğinin anlatıldığını, kriz takımlarının kurulduğunu belirtti.

SOL PARTİ: BANA DOĞU ALMANYA YILLARIMI HATIRLATTI

Sol Parti'den (Die Linke) ayrılıp Sahra Wagenknecht Birliği (BSW) adıyla parti kuran Sahra Wagenknecht de okullarda sivil savunma dersinin işlenmesini korkunç bir durum olarak değerlendirdi ve “Ülkemiz savaşa hazırlanıyor. Rusya ile bir savaşta hiçbirimiz hayatta kalamayız. Bunu önlemek için her şeyi yapmalıyız” ifadesini kullandı.

Çocukluğunu ve gençliğini eski Doğu Almanya'da geçiren Wagenknecht, önerinin kendisine öğrencilik yıllarında okullarda yaptıkları askeri tatbikatları hatırlattığını iletti.

ÖĞRETMEN VE VELİLER ÖNERİYE NE DEDİ?

Alman İkinci Televiyonu'nda (ZDF) açıklamalarda bulunan Almanya Veliler Birliği Başkan yardımcısı Claudia Koch da öneri karşısında şaşırdıklarını ifade etti. Koch, bu konuda kendilerinden ve eyalet eğitim bakanından fikir alınmadığını iletti ve “Derslerin içeriğini belirleme eyaletlerin ve eğitimcilerin yetkisinde. Bu öneri uygulanacak olursa biz kesin olarak karşı çıkarız. Sivil savunma uygulamalarının muhatabı çocuklar değil” dedi.

Öğretmenler Sendikası (VBE) da öneriyi eleştirirken, Öğretmenler Birliği'nden destek geldi. Bild gazetesine konuşan Birlik Başkanı Stefan Düll, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının askeri tehdit konusunda yeni bir 'bilinç' oluşturduğunu söyledi. Düll, bakandan önerisini somutlaştırmasını beklediklerini ifade etti.

“ÖĞRENCİLERE KRİZLERE HAZIRLAMALIYIZ”

Eyalet Eğitim Bakanları Konseyi Başkanı ve Saarland Eyaleti Eğitim Bakanı SPD'li Christine Streichert, okullarda sivil savunma derslerinin okutulması önerisini destekledi. Öğrencilerin krizlere, savaşlara, salgınlara ve doğal felaketlere hazırlanması gerektiğini vurguladı ve “Onları daha sağlıklı, daha cesur ve daha özgüvenli yapmamız gerek” ifadesini kullandı.