Çözüm süreci yeniden başlayacak mı? AKP’den açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM açılışında DEM Parti grubuyla tokalaşması "Yeni çözüm süreci mi başlıyor?" tartışmalarını başlattı. Siyaset arenası çözüm süreci dedikoduları ile çalkalanırken siyasilerden art arda açıklamalar geldi.

"ÇÖZÜM SÜRECİ MASAMIZDA YOK"

Son açıklama ise AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala'dan geldi. Anadolu Yayıncılar Federasyonu'nda medyanın Ankara temsilcileriyle buluşan gelen Ala, 'yeni çözüm süreci' iddialarına "Çözüm süreci masamızda yok" ifadelerini kullandı.

Ala, "Sorun da farklı sorunlara bulunacak çare de farklı. Her seferinde aynı şeyi yapmak durumunda değiliz ki” ifadelerini kullandı.

AKP'nin 'devrim niteliğinde' reformlar yaptığını ifade eden Ala, "24 saat Kürtçe kanal yayın yapıyor. Bunlar aşıldı. O süreçlerin belli yerinde Ortadoğu tarumar oldu. Türkiye, o reformlarını yapmamış olsaydı Irak ve Suriye'ye döndürmek isteyen projelere yenilirdi" dedi.