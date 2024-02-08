Çözüm Süreci'nin İçişleri Bakanı Efkan Ala Diyarbakır'da DEM Parti'ye zeytin dalı uzattı

Kaynak: Tele1
Çözüm Süreci'nin İçişleri Bakanı Efkan Ala Diyarbakır'da DEM Parti'ye zeytin dalı uzattı
Çözüm Süreci’nde İçişleri Bakanı olan Efkan Ala Diyarbakır’daki aday tanıtım toplantısında DEM Parti’ye zeytin dalı uzattı. Ala, “Burada sessiz devrimleri gerçekleştirdik” dedi.

AKP aday tanıtım programlarına Diyarbakır’da devam etti. Diyarbakır ilçe belediye başkan adaylarını tanıtım toplantısında, Çözüm Süreci döneminde İçişleri Bakanı olan Efkan Ala da katılarak bir konuşma yaptı. Toplantıda söz alan Efkan Ala yaptığı konuşma ile DEM Parti’ye zeytin dalı uzattı.

“Birlikte sessiz devrimleri gerçekleştirdik” ifadelerini kullanan Ala’nın son açıklamaları, 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçim öncesinde DEM Parti’ye uzatılan bir zeytin dalı yorumlarına neden oldu.

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Efkan Ala’nın çok konuşulan ifadeleri şu şekilde:

“Daha önce buralarda hayal bile edilemeyen sessiz devrimleri gerçekleştirmedik mi birlikte… Başkalarının hayal edemediği şeyleri yapan bu kadro şimdi onların hayal edemediği şeyleri yapabilir.

Bizim de onlara dediğimiz, gelin köstek olmayın. Destek olun. Milletin problemlerini çözelim. Problemden yararlanmayın. Problemlerin üzerine çocukları atmayın.

Gençleri problemlerin önüne sürmeyin. Gelin ey Türkiye’de siyaset yapanlar, birlikte problemleri çözmek için herkesi yönlendirelim.

Herkese alan açalım ve fırsat verelim, Türkiye’yi hedeflerine taşıyalım. Bunların en önemli kaynaklarından biri de belediye yönetimleridir”

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