Crazy Town solistinin ölüm nedeni belli oldu

Müzik dünyası, Crazy Town grubunun solisti Shifty Shellshock'un (gerçek adı Seth Binzer) trajik ölümüyle sarsıldı. 24 Haziran'da Los Angeles'taki evinde ölü bulunan 49 yaşındaki müzisyenin ölüm nedeni üç ay sonra resmi olarak açıklandı. Los Angeles İlçe Adli Tıp Kurumu'nun raporuna göre, Binzer fentanil, kokain ve metamfetaminin etkisiyle aşırı dozdan yaşamını yitirdi. Ölümünün ardından ölüm raporunda olayın "kaza" olduğu belirtildi.

Şarkıcı, kariyerinin erken dönemlerinden itibaren madde bağımlılığıyla mücadele ediyordu. Crazy Town’ın büyük çıkışını yaptığı"Butterfly şarkısıyla tanınan Binzer, bu hızlı şöhretin baskısıyla başa çıkmakta zorlandı. Grup menajeri Howie Hubberman, Binzer'in başarıdan sonra bağımlılıklarını kontrol altına almak için mücadele ettiğini, ancak hiçbir zaman tam anlamıyla başaramadığını belirtti. Hubberman, “Hepimiz Shifty'ye yardım etmek için çok uğraştık ama sonuçta başarılı olamadık. Yoksa bugün hâlâ aramızda olurdu” dedi.

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BAĞIMLILIKLA MÜCADELE HAYATINI ŞEKİLLENDİRDİ

Shifty Shellshock, bağımlılığıyla olan mücadelesini kamuoyunun gözleri önünde yaşadı. 2000'lerin sonlarında VH1’ın ünlü rehabilitasyon programları Celebrity Rehab ve Sober House'da yer aldı. Programlar, Binzer'in kokain bağımlılığını ve iyileşme çabalarını belgeledi. Şarkıcı, dört sezon boyunca birkaç kez nüksetti, ancak ayık kalma mücadelesine devam etti.

2012 yılında elinde kokain bulundurmak suçundan tutuklanan Binzer, üç yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırıldı. Kısa süre sonra ise kendini yeniden toparlamak amacıyla bir rehabilitasyon merkezine kayıt oldu. Yaşamı boyunca çeşitli dönemlerde rehabilitasyon programlarına katılan müzisyen, ayık kalmak için büyük çaba gösterse de tekrar tekrar bu mücadelesinde başarısız oldu.

Nisan ayında Instagram'da yaptığı paylaşımlarda bağımlılık geçmişinden bahseden Shifty, kendini iyileştirmek için çabaladığını belirtti. Son paylaşımında, “Ben bir savaşçıdan çok bir sevgiliyim... ama savaşmak yerine daha çok sevmem gereken kişi kendimim...” ifadelerine yer verdi.

Ancak Shifty'nin kişisel sorunları, müzik kariyerine de yansıdı. 2023'te bir DUI suçlamasıyla tutuklandı ve bu olaydan birkaç gün sonra bir konser sırasında Crazy Town'ın diğer üyesi Bobby Reeves ile yumruklu bir kavgaya karıştı. Bu kavga sonrası Crazy Town, tur grubundan çıkarıldı.

SHİFTY SHELLSHOCK KİMDİR?

Shifty Shellshock, gerçek adıyla Seth Binzer, 23 Ağustos 1974'te Los Angeles, Kaliforniya'da doğdu. Hip hop ve nu metal müziği birleştiren Crazy Town grubunun kurucu üyelerinden olan Binzer, 1999 yılında yayınladıkları The Gift of Game albümünde yer alan Butterfly şarkısıyla büyük bir çıkış yaptı. Şarkı, 2000'lerin başında dünya çapında bir hit haline geldi ve Crazy Town’ı bir gecede ünlü yaptı.

Ancak şöhretin getirdiği baskılar, Binzer'in hayatında derin izler bıraktı. Kariyeri boyunca birçok kez uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle zor zamanlar geçiren müzisyen, bu sorunlarını aşmak için sık sık rehabilitasyon programlarına katıldı. 2008 yılında VH1’ın Celebrity Rehab ve Sober House programlarında yer alarak, iyileşme sürecini kamuoyuyla paylaştı.

Binzer'in müzikal yeteneği, Crazy Town'ın müzik dünyasında bıraktığı izleri derinleştirdi. 2002'de ikinci albümleri Darkhorse'u çıkaran grup, ilk albümde yakaladıkları ticari başarıyı tekrar edemedi. Shifty Shellshock, solo kariyerine de odaklandı, ancak kişisel sorunları müziğinin önüne geçti.

Binzer, hayatı boyunca bağımlılığıyla mücadele etti ve bu mücadelesi sık sık basında yer aldı. 2023'teki ölümüne kadar müzik yapmaya devam etti, ancak son yıllarda kişisel sorunları nedeniyle müzik kariyerinde duraklama yaşadı. Shifty Shellshock, müzik dünyasında hem yetenekleri hem de trajik yaşam hikayesiyle hatırlanacak.