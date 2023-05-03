Credit Suisse'in satışı Haziran'da tamam

İsviçre'nin en büyük bankası UBS'in CEO'su Sergio Ermotti, bankanın zor durumdaki Credit Suisse'i satın alma işlemini Mayıs sonunda ya da Haziran başında tamamlamaya çalıştıklarını açıkladı.

Credit Suisse'in satışı Haziran'da tamam

İsviçre Bankası UBS'nin CEO'su Sergio Ernotti, satın alıma dair gelişmeyi Zürih'teki 'Finanz '23 konferansında açıkladı.

UBS, Mart'ta İsviçre hükümeti tarafından hazırlanan bir paket kapsamında İsviçreli Credit Suisse bankasını 3 milyar İsviçre frankı (3.37 milyar dolar) karşılığında satın almış ve bankanın 5.4 milyar dolar büyüklükteki borcunu üstlenmişti.

İsviçre'de toplumsal ve siyasi baskılar sürerken, UBS'in Credit Suisse'in İsviçre'deki birimini ayrı bir şirket olarak yeniden yapılandırmayı planladığı konuşuluyordu.

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