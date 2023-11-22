Crespo: Fenerbahçe şampiyon olacak

Miguel Crespo, Fenerbahçe Televizyonu'nda yayınlanan 'Günün Röportajı' programında konuştu.

Lige verilen milli arayı en iyi şekilde değerlendirdiklerini dile getiren Crespo, yoğun bir fikstürün kendilerini beklediğini ancak Fenerbahçe olarak her zaman kazanmak için sahada olacaklarının altını çizdi. Takımdaki kaliteli ve tecrübeli oyuncuların tüm takımın performansına doğrudan etki ettiğini aktaran Portekizli futbolcu, taraftara da şampiyonluk mesajı verdi.

''En iyi şekilde hazırlanıyoruz''

Lige verilen milli arada devam eden hazırlık sürecine ve aranın ardından takımı bekleyen yoğun maç trafiğine değinerek söze giren Miguel Crespo, "Bizler de gayet iyi biliyoruz ki oynayacağımız zorlu maçlar olacak ve bu maçları kısa süre içerisinde oynayacağız. En iyi şekilde hazırlanıyoruz. Milli arada iyi ve güçlü bir şekilde çalıştığımızı düşünüyorum çünkü bizler sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Dolayısıyla da oynayacağımız maçları kazanabilmek adına çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz" dedi.

Kazanma alışkanlığı edinmiş bir takım olarak milli aradan sonra tekrardan en iyi oyunu ortaya koyarak galibiyet serilerine devam edeceklerinin altını çizen Crespo, "Sezona iyi başladığımızı düşünüyorum ki başlangıçtan itibaren üst üste kazandığımız maçlar vardı. Ama futbolda bu tip şeyler olabiliyor, maç da kaybedebiliyorsunuz. Tabii ki biz, Fenerbahçe'yiz ve amacımız, isteğimiz her zaman oynayacağımız tüm maçları kazanmak. Tüm oynadığımız maçları kazanmak istiyoruz. En iyisini ortaya koymaya çalışıyoruz. Rakiplerimiz de bizlere karşı oynadıklarında onlar da en iyilerini ortaya koymaya çalışıyorlar ve rakiplere zorluklar çıkartabiliyorlar. Çünkü onlar da kazanmak için mücadele ediyorlar. Ama biz de milli aradan sonra tekrar geri dönüp en iyi şekilde oyunumuzu ortaya koymak ve galibiyetlere devam etmek istiyoruz. Fenerbahçe'nin de hak ettiği şey budur" şeklinde konuştu.

Yoğun maç trafiğinde fizik olarak en iyi seviyeye gelmeye ve o seviyede mücadele etmeye önem verdiğine değinen Portekizli futbolcu, "Kısa süre içerisinde çok maç oynuyor olmak size bazı sorumluluklar yüklüyor. Fiziksel ve mental anlamda kendinizi sürekli olarak hazırlamanız gerekiyor. Elbette ki bu periyot, bu kısa süre içerisinde maç oynama durumu biraz da komplike, biraz da zorluklar yaratmıyor değil. Çünkü bu süreç içerisinde bir sonraki maça hazır olabilmek için fiziğinizi daha iyi bir noktaya getirmeniz ve iyi bir şekilde istirahat edebilmeniz gerekiyor. İfade ettiğiniz gibi üç günde bir maç oynuyoruz ve dolayısıyla bu kısa süre içerisinde maç oynadığınız zaman istirahatiniz de fazlasıyla önem arz ediyor. Ben ve takım arkadaşlarım, bizler, iyi bir şekilde çalışmaya özen gösteriyoruz. Bu kısa süre içerisinde yapmamız gerekenleri yapmaya odaklanıyoruz. İstirahat etmek ve vücudumuzu toparlayabilmek çok ama çok önemli. Sonraki maçlar için de bu şekilde hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Miguel Crespo, bu sezon kadroda bulunan kaliteli ve tecrübeli oyuncuların, takıma yaptığı pozitif etki içinse şunları söyledi:

"Bu sene buradaki üçüncü sezonum ve çok büyük oyuncularla birlikte çalışıyoruz. Bu yıl özelinde farklılıkların olduğunu söyleyebilirim. Çok fazla tecrübeli, çok fazla yetenekli, kaliteli, isim yapmış oyuncularımız var, buna hiç şüphe yok! Bu oyuncuların varlığı da takımımızın kapasitesini arttıran bir unsur. Sadece bireysel anlamda değil ki bu konuya bireysel olarak da bakmamak gerekiyor çünkü onların takıma etki ve yardım ediş biçimi bana göre çok ama çok önemli. Dolayısıyla kolektif anlamda kaliteli oyuncularla beraber oynuyor olmak sahada daha iyi işler yapmanızı sağlıyor."

Kendi performansının sorulması üzerine Crespo, "Bir futbolcu daha çok süre aldığında, daha çok oynadığında fazlasıyla özgüvenli olur. Bu anlamda hocamız da bana sahada olmam noktasında fırsat sunuyor, fırsat veriyor. Ben de bundan dolayı ve tabii ki takımıma yardım edebildiğim için mutluyum. Şu anda mevcut kapasitemin üzerine çıkabileceğimi düşünüyorum. Bundan fazlasını da verebileceğimi düşünüyorum. Benim amacım, isteğim her zaman Fenerbahçe'ye, takımıma yardımcı olabilmek. Bunu da kalpten sağlamaya çalışıyorum" şeklinde cevap verdi.

Üç sezondur Türkiye'de yaşayan yabancı bir futbolcu olarak Türkiye ve İstanbul hakkında düşüncelerini paylaşan Miguel, "Türkiye ile ilgili olarak şunları söyleyebilirim: Türkiye, beni çok fazla şaşırttı çünkü buraya gelmeden önceki düşüncelerim, şu anki düşüncelerimle çok farklı. İstanbul, gerçekten çok kaliteli bir şehir. Türkiye çok güzel bir ülke. İnsanların yaklaşımı çok güzel. Türkiye'de bulunmayan insanlar buranın nasıl bir yer olduğunu fark edemez ve bilemezler. Ben de buranın beni bu kadar şaşırtacağını beklemiyordum. Türkiye'ye karşı pozitif anlamda çok güzel hisler besliyorum. Burada 3 senem geçti ve bu 3 senenin güzel geçtiğini söyleyebilirim. Aynı şekilde eşim de burada olmaktan dolayı fazlasıyla mutlu. Kişisel olarak evde zaman geçirmeyi daha çok seviyorum ama ara ara restoranlara, ziyaret edilecek yerlere gidiyoruz. Dışarı çıktığımız zamanlarda da insanlar bizlere çok iyi davranıyor. Ama belirttiğim gibi ev insanıyız, evde vakit geçirmeyi seviyoruz. Dışarıda da güzel zamanlar geçirdiğimiz oluyor tabii ki" diye konuştu.

Taraftara verdiği mesajda şampiyonluğa olan inancını aktaran Crespo, "Taraftarımıza şunu söylemek istiyorum: Bizler şampiyon olacağız. Buna gerçekten çok inanıyoruz ve bunun için çalışıyoruz. Hiçbir taraftarımızın bundan şüphesi olmasın. Biz buna fazlasıyla inanıyoruz. Elbette ki bu süreç içerisinde oynayacağımız maçlarda taraftarımızın göstereceği desteğe çok fazlasıyla ihtiyacımız var. Bizler takım olarak şampiyonluğu elde edebilmek için her şeyi yapacağız. Umuyorum ki sezon sonunda bunu onların da destekleriyle beraber gerçekleştireceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.