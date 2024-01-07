Crespo: Maçlarımızı kazanırsak şampiyon oluyoruz

Trendyol Süper Lig’de 19. haftada Fenerbahçe, İstanbulspor’u deplasmanda 5-1 yendi. Maça 11’de çıkan Miguel Crespo, maç sonunda açıklamalarda bulundu. İyi bir oyun ortaya koyduklarını belirten Crespo, “Bugün aldığımız galibiyetten çok memnunuz. Amacımız maçı kazanmaktı ve bunu başardık, iyi bir performans gösterdik. 5 gol attık, yıla güzel bir başlangıç yaptık. Bu şekilde sürdürmek istiyoruz” dedi.

''SÜPER KUPA FİNALİNİ KAZANMAK İÇİN ÇIKACAKTIK''

Ertelenen Süper Kupa finali hakkında da konuşan Crespo, “O maçın oynamasını isterdik. Eğer oynansaydı kazanmak için mücadele edecektik. Ama bizim kontrolümüzde olmayan nedenlerden dolayı maalesef o maç oynanmadı. Şimdi önümüzdeki lig maçlarına konsantre olacağız. Süper Kupa oynanacak zaman o maçı konuşuruz” diye konuştu.

''MAÇLARIMIZI KAZANIRSAK ŞAMPİYON OLUYORUZ''

Galatasaray ile aralarındaki zorlu zirve mücadelesi hakkında ise başarılı orta saha, “Sezonun böyle çekişmeli geçeceğini tahmin ediyorum. Ama bizim yapmamız gereken çok basit; kendi maçlarımızı kazanırsak şampiyon oluruz. Biz sadece kendi maçlarımıza bakıyoruz. Galatasaray’ın ne yaptığına değil. Biz kendi performansımızı mümkün olduğunca yukarı taşımaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

''CENGİZ'İN KALİTESİ VE POTANSİYELİ VAR''

Crespo, maçta 4 gole imza atan Cengiz Ünder’in performansıyla ilgili şöyle dedi:

“Öncelikle onun için seviniyorum. Her şeyin en iyisini hak ediyor. Bugün de muhteşem bir performans ortaya koydu: 4 gol attı, bu şekilde devam edeceğine inanıyorum. Onun bu kalitesi ve potansiyeli var. Onun için çok mutluyum.”

''FRED'İN SAHADA OLMASI BÜYÜK BİR AVANTAJ''

Sarı-lacivertlilerde cezası nedeniyle oynayamayan Fred ve forma rekabeti hakkında Crespo, “Benim üzerimde hiçbir baskı yok. Ben hangi pozisyonda oynarsam oynayayım elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Tabii ki Fred çok yüksek bir kalite. Onun sahada olması bizim için büyük bir avantaj. Sahada olan her oyuncu elinden geleni yapıyor. Bizim için en önemli şey, Fenerbahçe’nin kazanıp yoluna devam etmesi” diyerek sözlerini tamamladı.