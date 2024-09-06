Cristian Medina Fenerbahçe'de

Sarı-lacivertliler, uzun süredir transfer etmek için uğraştığı Cristian Medina transferinde mutlu sona ulaştı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Boca Juniors, Fenerbahçe'nin Cristian Medina için yaptığı teklifi kabul etti.

OCAK AYINDA KATILACAK

Medina da ocak ayında Fenerbahçe'ye katılmayı kabul etti ve oyuncu ara transfer dönemine kadar Boca Juniors'ta kalacak.

MALİYETİ DE BELLİ OLDU

Fenerbahçe, Medina için 10+5 milyon dolar bonservis bedeli ve Arjantin Futbol Federasyonu'na ödenecek verginin %20'sini ödeyeceği ve oyuncunun sonraki satışından %20 pay eski kulübüne ödeneceği belirtildi.

Ayrıca Medina'nın Fenerbahçe ile 5 yıllık sözleşme imzalayacağı aktarıldı.

BOCA JUNIORS KARNESİ

2020'den beri Boca Juniors'ta top koşturan Cristian Medina, Arjantin ekibiyle 155 maça çıktı.

22 yaşındaki orta saha, bu maçlarda 9 gol atarken 11 asist katkısı verdi.