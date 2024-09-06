Cristian Medina Fenerbahçe'de

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Cristian Medina Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Cristian Medina'nın transferi konusunda kulübü Boca Juniors ile anlaşma sağladı. Oyuncu, ara transfer dönemine kadar Boca Juniors'ta kalacak ve Ocak ayında takıma katılacak.

Sarı-lacivertliler, uzun süredir transfer etmek için uğraştığı Cristian Medina transferinde mutlu sona ulaştı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Boca Juniors, Fenerbahçe'nin Cristian Medina için yaptığı teklifi kabul etti.

OCAK AYINDA KATILACAK
Medina da ocak ayında Fenerbahçe'ye katılmayı kabul etti ve oyuncu ara transfer dönemine kadar Boca Juniors'ta kalacak.

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MALİYETİ DE BELLİ OLDU
Fenerbahçe, Medina için 10+5 milyon dolar bonservis bedeli ve Arjantin Futbol Federasyonu'na ödenecek verginin %20'sini ödeyeceği ve oyuncunun sonraki satışından %20 pay eski kulübüne ödeneceği belirtildi.

Ayrıca Medina'nın Fenerbahçe ile 5 yıllık sözleşme imzalayacağı aktarıldı.

BOCA JUNIORS KARNESİ
2020'den beri Boca Juniors'ta top koşturan Cristian Medina, Arjantin ekibiyle 155 maça çıktı.
22 yaşındaki orta saha, bu maçlarda 9 gol atarken 11 asist katkısı verdi.

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