Cristiano Ronaldo 850. golünü Al Hazm'a attı

Suudi Arabistan'da Cristiano Ronaldo, kariyerinin 850. golüne ulaşı.

Cristiano Ronaldo 850. golünü Al Hazm'a attı

Suudi Arabistan Ligi'nin 5. haftasında Al Hazm ile Al Nassr karşı karşıya geldi. Maçta kazanan 5-1'lik skorla konuk ekip Al-Nassr oldu.
Al-Nassr'a galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Abdulrahman Ghareeb, 35. dakikada Abdullah Alkhaibari, 57. dakikada Otavio, 68. dakikada Cristiano Ronaldo ve 78. dakikada Sadio Mane kaydetti.
Ev sahibi Al Hazm'ın golü 47. dakikada Muhammed Badamosi'den geldi.
TARİHİ GOL
Maçta iki asist yapan 38 yaşındaki Cristiano Ronaldo, fileleri de havalandırarak kariyerinde 850. gole ulaştı. Ayrıca Cristiano Ronaldo, son 3 maçta 6 gol kaydetti.
Cristiano Ronaldo, 5.haftası geride kalan Suudi Arabistan Ligi'nde 6 gol ve 4 asistle hem gol krallığında, hem de asist krallığının zirvesinde yer aldı.
Al-Nassr'da Anderson Talisca maç kadrosunda yer almadı.
Bu galibiyetin ardından Al-Nassr puanını 9'a yükseltti. Al Hazm 2 puanda kaldı.
Suudi Arabistan Ligi'nde Al-Nassr gelecek hafta Al Raed'e konuk olacak.



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