Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde F Grubu'nun 5. maçında İrlanda ile Portekiz Dublin'de karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın ilk yarısında Troy Parrott'un golleriyle lider Portekiz'e karşı 2-0'lık üstünlük sağlayan İrlanda, Cristiano Ronaldo'nun 61'inci dakikada ceza sahası içerisinde rakibine dirsek atmasıyla gördüğü kırmızı kart sonucu 10 kişi kalan zorlu rakibine karşı rahatladı.
Ronaldo milli takım kariyerinde çıktığı 226'ıncı maçında ilk kez kırmızı kart görürken İrlanda kalan dakikalarda skoru koruyarak Portekiz karşısında kritik bir galibiyete imza attı.
Bu sonuçla İrlanda F Grubu'nda puanını 7'ye yükseltirken lider Portekiz 10 puanda kaldı.