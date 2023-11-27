Cristiano Ronaldo'dan örnek hareket: Kendisine çalınan penaltıyı iptal ettirdi

Cristiano Ronaldo, maç esnasında hakemin kendisi için çalınan penaltısının yanlış olduğunu söyleyerek penaltı kararına itiraz etti. Bu hareketi rakip takım ve taraftardan alkış aldı