Cristiano Ronaldo'dan örnek hareket: Kendisine çalınan penaltıyı iptal ettirdi

Cristiano Ronaldo, maç esnasında hakemin kendisi için çalınan penaltısının yanlış olduğunu söyleyerek penaltı kararına itiraz etti. Bu hareketi rakip takım ve taraftardan alkış aldı
27 Kasım 2023 Pazartesi
Cristiano Ronaldo, maç esnasında hakemin kendisi için çalınan penaltısının yanlış olduğunu söyleyerek penaltı kararına itiraz etti. Bu hareketi rakip takım ve taraftardan alkış aldı
Cristiano Ronaldo, maç esnasında hakemin kendisi için çalınan penaltısının yanlış olduğunu söyleyerek penaltı kararına itiraz etti. Bu hareketi rakip takım ve taraftardan alkış aldı