Cristiano Ronaldo'dan taraftarları kızdıracak Türkiye sözleri

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Manchester United’dan Suudi Arabistan ligi ekiplerinden Al-Nassr’a transfer olan Cristiano Ronaldo buradaki geleceği ve ligin şuan ki durumu ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Cristiano Ronaldo'nun açıklamaları şu şekilde:

“HİÇBİR AVRUPA KULÜBÜNE DÖNMEYECEĞİM”

"Suudi Arabistan Ligi, MLS'ten daha iyi. Hiçbir Avrupa kulübüne dönmeyeceğim, bu ligin yolunu açtım ve şimdi oyuncular buraya geliyor. Avrupa futbolu kalitesinden çok şey kaybetti. Suudi Arabistan'da oynamaya devam etmek istiyorum"

“TÜRKİYE LİGİ’Nİ GEÇECEK”

"Bir yıl içinde Suudi Arabistan'a gelecek olan üst düzey oyuncu sayısı artacak. Bu bir yıl içinde Suudi Arabistan Ligi, Türkiye Ligi ve Hollanda Ligi'ni geçecek"