Crystal Palace'tan Guehi açıklaması: 'Bu yaz satabiliriz'

Kaynak: Haber Merkezi
Crystal Palace Başkanı Steve Parish, kaptan Marc Guehi’nin sözleşmesini yenilememesi halinde bu yaz satılabileceğini açıkladı. Liverpool’un ilgilendiği yıldız stoper için geçen sezon reddedilen dev teklifin ardından, kulüp bu kez satışa sıcak bakıyor.

Crystal Palace Başkanı Steve Parish, kulübün bu yaz kaptan Marc Guehi’yi satmak zorunda kalabileceğini itiraf etti.

2021’de Chelsea’den transfer olduğunda imzaladığı beş yıllık sözleşmenin bitmesine bir yıl kalan 25 yaşındaki stoperin, kontratını uzatma niyeti olmadığı belirtiliyor. Geçen sezon Newcastle United’ın 65 milyon sterlinlik teklifini reddeden Palace, bu yaz oyuncudan yüksek bonservis geliri elde etmek için son şansını kullanmak zorunda.

Liverpool’un da ilgilendiği Guehi için talep edilen rakam net değil. Parish, kulübün “sınırsız bir bütçesi” olmadığını, doğru teklif gelirse satmak zorunda kalabileceklerini söyledi.

Parish, “O kalibredeki oyuncuların bedelsiz ayrılması sorun. Geçen yaz bir teklif aldık ama Andersen Fulham’a gidince ikisini birden kaybedemezdik. Ocak’ta bir teklif daha oldu, oyuncunun da bu konuda görüşü vardı. Ya yeni kontrat olacak ya da bir çözüm bulunacak.” dedi.

