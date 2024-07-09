CTech, Türksat 6A Uydusu ile Türkiye'nin uzayda ilklerine imza attı

Kaynak: AA
CTech, Türksat 6A Uydusu ile Türkiye'nin uzayda ilklerine imza attı

CTech, Türkiye'nin yerli imkanlarla üretilen ilk haberleşme uydusu Türksat 6A'ya sağladığı alt sistem ile 70 bin kilometre mesafeden haberleşme başarısını elde eden ilk Türk firması oldu.

TÜBİTAK Uzay, TUSAŞ, ASELSAN ve CTech işbirliğiyle geliştirilen Türksat 6A uydusu, Space X'in Falcon 9 roketiyle ABD'den uzaya gönderildikten sonra yörünge transferi sırasında 70 bin kilometre irtifaya kadar çıktı.

Bugün saat 14.15 civarında, CTech'in alt sistemi sayesinde Türksat 6A, 70 bin kilometre irtifadan yer istasyonuyla iletişim kurarak tarihi bir başarıya imza attı. CTech, Türkiye'de ilk kez bu uzaklıktan haberleşme gerçekleştiren yerli bir firma olarak ön plana çıktı.

Türkiye'nin ilk yerli geosenkron haberleşme uydusu olan Türksat 6A, Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Asya kıtalarının büyük bölümünü kapsayarak 5 milyarlık nüfusa hizmet sağlayacak. Uydu, 42 derece doğu boylamında ve 35 bin kilometre irtifadaki yörüngesine yerleşerek önümüzdeki 15 yıl boyunca görevine devam edecek.

CTech Genel Müdürü Cüneyd Fırat, Telemetri, Telekomut ve Mesafe Ölçüm Alt Sistemi'nin, uydunun kritik verilerini yer istasyonuna ileterek uzaktan kontrolünü ve yüksek hassasiyetli yörünge belirlemesini sağladığını belirtti. Bu sayede Türksat 6A, kesintisiz olarak 7 gün 24 saat boyunca izlenebilecek ve kontrol edilebilecek.

Telemetri, Telekomut ve Mesafe Ölçüm Alt Sistemi, uyduların en kritik alt sistemleri arasında yer alıyor ve uzay görevlerinde güvenilir iletişimi sağlamak için kritik bir rol üstleniyor.

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