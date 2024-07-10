iPhone kullananlar bu haber size! Google Haritalar'da yıllardır beklediğiniz özellik geldi

Seyahat eden insanların verilere göre en çok kullandığı navigasyon hizmeti Google Haritalar uygulaması oluyor. Teknoloji devi Google Android cihazlara 5 yıl önce eklediği hizmeti bu defa iOS kullanıcılarına da sunacak.

HIZ GÖSTERGESİ APPLE’DA

Google Haritalar’ın gerek sade bir arayüz kullandırması, gerek anlık trafik bilgisini doğru bir şekilde kullanıcılarına sunması gerekse de doğru yapısı sebebi ile sadece Android kullanıcılarının değil, iOS ve Microsoft kullanıcılarının da adeta göz bebeği.

Fakat bilinen bir başka gerçek ise Google Android cihazlara verdiği desteği iOS kullanıcılarına eşit bir şekilde vermiyor.

Bunun bariz örneği ise bundan tam 5 sene önce Android cihazlara sunulan hız göstergesi ve hız limiti desteği iOS tarafından kullanılamıyordu. Google iOS kullanıcılarının da taleplerini gözeterek hız limiti ve hız göstergesi özelliğini iOS cihazlara da eklemeye başladı.

NASIL KULLANILIR

Google’ın iOS cihazlarına da sunduğu bu yeni özelliği kullanmak isteyenler için yapılması gerekenler ise oldukça basit birkaç adımdan oluşuyor. Öncelikle uygulamayı açmanız ve ayarlar sekmesine girmeniz gerekiyor. Sonrasında ise navigasyon ve oradan da sürüş seçenekleri sekmesine basmanız lazım.

Buradaki menüden hız göstergesini aktif ettikten sonra artık seyahat ederken hızınızı ve limiti görmeniz mümkün olacak.