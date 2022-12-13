Cübbeli 6 yaşındaki kızını evlendiren tarikat liderini öve öve bitirememiş

Cübbeli Ahmet olarak da bilinen mürteci Ahmet Mahmut Ünlü'nün, kızını 6 yaşında dini nikahla evlendirmek suretiyle zincirleme istismara maruz bırakan Yusuf Ziya Gümüşel'i övdüğü görüntüler ortaya çıktı.

Yusuf Ziya Gümüşel'in kendi kızını 6 yaşında dini nikahla evlendirerek zincirleme istismara maruz bırakması olayı gündemdeyken, "Cübbeli Ahmet" olarak da bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nin Gümüşel'i övdüğü görüntüler ortaya çıktı.

Hiranur Vakfı'nda çekildiği iddia edilen videoda Ünlü'nün Yusuf Ziya Gümüşel hakkında övgüler dizdiği görüntüler kaydedildi.

6 yaşındaki çocuk gelinle ilgili konuşan geçen günlerde bir açıklama yapan Cübbeli Ahmet, "Hangi kurumda, kuruluşta böyle namussuzluklara alet olan varsa haysiyetsizdir, şerefsizdir. Ben adam ayırmadan toptanına gider yapıyorum" İfadelerini kullanmıştı.

CÜBBELİ AHMET KİMDİR?

Halk arasında 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, 27 Şubat 1965 yılında İstanbul'un Fatih semtinde doğmuştur. İstanbul'un Fatih ilçesi Çarşamba semtinde bulunan İsmailağa cemaatinin önde gelenlerindendir.

Ahmet Mahmut Ünlü, medyada yer alan tartışmalı ifadeleri, yazdığı kitaplarla ve verdiği vaazlarla tanınmaktadır.

Çocukluk yaşlarında cübbeye ilgi duyması ve giymesinden dolayı adaşı olan yaşıtlarından ayırt edilmek için Cübbeli Ahmet olarak çağrılmaya başlandı. Nakşibendi tarikatının İsmailağa kolu olarak bilinen dergâhta liderlik konumunda olup, geçtiğimiz günlerde vefat eden Mahmut Ustaosmanoğlu tarafından özel olarak eğitilen Ünlü, 11 yaşına kadar Fatih Çarşamba İsmailağa Camisi'nde medrese eğitimine devam etti.

İlk defa 1983 yılında 17 yaşındayken hacca giden Mahmut Ünlü, ileri derecede şeker hastası olması sebebiyle askerlik hizmetinden muaf oldu. İsmailağa Camisi'nde kurduğu ders halkalarında on sene içerisinde birçok insana ulaşarak yaşamına devam eden Ünlü, 1990'da merkezi Fatih'te olan Fatih Hak ve Hizmet Vakfı'nı kurdu.

Fatih Hak ve Hizmet Vakfı tarafından İstanbul'un Beykoz semtindeki 20 dönüm arazi üzerine kurulu külliyenin yapılmasına önderlik etti. Külliyeye, Hazine arazisi üzerinde kaçak olarak inşa edilmesinden dolayı el konuldu ve Hazine'ye devredildi.

CÜBBELİ AHMET'İN KAÇ EŞİ VE ÇOCUĞU VARDIR?

Ahmet Mahmut Ünlü'nün resmi eşi Mine Ünlü, bir de 'resmi nikahlı olmayan' eşi Büşra Mihrimah Ünlü, olmak üzere 2 eşi, 8 çocuğu vardır.

CÜBBELİ AHMET'E YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR NELER?

Halkı Düşmanlığa Tahrik: 1999 yılında yaptığı 17 Ağustos konuşmasından ötürü ''halkı din, mezhep ve inanç farklılığı gözeterek birbirine karşı kamu düzeni için tehlikeli olabilecek şekilde düşmanlığa alenen tahrik etmek'' suçundan iki yıl yedi ay üç gün hapis cezasına çarptırıldı. 13 ay hapis yattı.

Karagümrük Çetesi: 2 Ekim 2011 tarihinde Karagümrük çetesi operasyonu kapsamında fuhuş amaçlı insan ticareti, tehdit, şantaj ve mafya ile ilişki kurmak suçlamalarıyla gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Ünlü, tutuklulukta geçen süre ve tutuklamanın koruma tedbiri olması sebebiyle 7 Aralık 2012 tarihinde tutuksuz yargılanmak üzere tahliye olmuştur. 3 Mart 2016 tarihinde görülen duruşmada Ünlü, suçlamalardan beraat etmiştir.

Dini değerleri aşağılama: Ahmet Mahmut Ünlü, Şifa Ayetleri adlı eserinde erkeğin tenasül uzvu için okunacaklar başlığında, Bakara Suresi'nin 260. ayetinin bir kısmının okunduğu suyun, tenasül uzvuna serpilmesinin ve Adiyat Suresi'nin okunup cinsel uzva üflenmesinin cinsel uzvun zayıflığını gidereceğini iddia ettiği için hakkında altı aydan bir yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Davanın görüşüldüğü duruşmada Şifa Âyetleri eserini tercüme yaptığını, kendi yorumunun bulunmadığını ve konumu gereği dînî değerleri bilerek aşağılamayacağını belirterek beraatini istemiştir. Mahkeme, eylemin kanunen suç olmadığını belirterek Ünlü'nün beraatine karar vermiştir.