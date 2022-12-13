Yusuf Ziya Gümüşel kimdir? Hiranur Vakfı hangi cemaate bağlı?

Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in 6 yaşındaki kızını müridiyle 'evlendirmesi' ve çocuğun yıllarca istismara maruz bırakması Türkiye gündemine oturdu.

YUSUF ZİYA GÜMÜŞEL KİMDİR?

Aslen Sakaryalı olan Yusuf Ziya Gümüşel 1963 tarihinde doğdu. Tarikatı yaymak için İstanbul Çengelköy’deki Hz. Hamza Cami Medresesi’ne gönderildi. 2006 yılında İstanbul Sancaktepe'de Hiranur Vakfı'nı kurdu. Yusuf Ziya Gümüşel, Hiranur Vakfı'nın onursal başkanıdır.

HİRANUR VAKFI HANGİ CEMAATE BAĞLI?

Hiranur Vakfı, AKP'ye sıkı desteğiyle bilinen ve Türkiye'deki en yaygın dinsel yapılanmalardan biri olan İsmailağa cemaatine bağlıdır. Hiranur Vakfı’nın valiliklerden kaymakamlıklara ve belediye başkanlarına kadar birçok kurumla işbirliği içinde olduğu ortaya çıktı.

Vakfın Şanlıurfa Valiliği ile birlikte ortak eğitim çalışmaları yaptığı öğrenildi. Vakfın Facebook hesabından verilen bilgiye göre valilik ile birlikte Suriye’den öğrenci getiriliyor. İsmailağa Cemaati’ne bağlı olan vakfın Facebook hesabında şu bilgiler veriliyor: “Suriye olaylar nedeniyle yüz binlerce din kardeşlerimizin ölümüne ve bir o kadar da insanın evinden ve yurdundan olduğu büyük bir yara!… Bu konuda birçok sivil toplum kuruluşu hızla harekete geçerek Suriyeli kardeşlerimize kendi alanlarında ensarlık yapmaya çalıştılar. Bizler vakfımız aracılığı ile elhamdulillah asıl ihtiyaçlarının eğitim olduğunu düşünerek Urfa Valiliği ile ortak çalışma başlatarak 300 kadar Suriyeli çocuğu hocaları ile birlikte vakfımıza getirerek barınma ve eğitim ihtiyaçlarını karşılamaktayız.”

Cumhuriyet'in haberine göre; Vakfın geçen yıl düzenlediği ve ‘icazet töreni’ adını verdiği etkinliğe ise hem devlet yetkilileri hem de AKP’liler katıldı. Törende hem Sancaktepe Kaymakamı hem de Sancaktepe Belediye Başkanı yer aldı. Vakıfın açıklamasında törene ilişkin şu bilgiler verildi: “Hiranur Vakfı'nda aldıkları eğitimle, İslâmî ilimlerde hocalık mertebesine ulaşan 63 kişiye icazetleri törenle verildi. Mekke Ulamesından Ömer Geylani, Yemen Ulemasından Habib Ömer bin Hafiz onur konuğu olarak katıldı. Dünya Kuran-ı Kerim okuma yarışması birincisi Iraklı Hafız Remzi Er'in okuduğu sûrelerle başlatılan törende Sancaktepe Kaymakamı Faruk Eraslan, Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, Vakıf Başkanı Abdulkadir İstekli, Vakıf Mütevelli Üyesi Muhammed Sıddık Gümüş, Nedim Urhan hocaefendi, İsmail Ağa İlim Hizmet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Nedim Hoca, Nurşin Medresesinden Şeyh Fethulah Ayte, Tillo Medreselerinden Ziyauddin Abbasi, Konya Ulemasından Salih Elince Hocaefendi ve çok sayıda seçkin davetli katıldı.”

Vakfın devletle kurduğu ilişki bununla da sınırlı değil. Vakfa öğrenci getiren otobüsler de belediyeler tarafından karşılanıyor. Maraş’tan öğrenci getiren vakfın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: “Savaş mağduru yetim çocuklarımızın eğitimlerine başlamaları adına İstanbul’a gelişleri için desteklerini esirgemeyen Sancaktepe Belediye Başkanı Sn. İsmail Erdem’e bu örnek davranışı için sonsuz teşekkürler.”