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Cübbeli Ahmet 6 yaşındaki çocuğa istismara kılıf uydurdu

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.yi 6 yaşında evlendirilmesini İsmailağa Cemaati'nin önde gelen ismi Cübbeli Ahmet de savundu. İtirafları, mahkeme tutanaklarını görmezden geldi “Delil gerek” dedi.

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 12:13
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Cübbeli Ahmet 6 yaşındaki çocuğa istismar edenleri savundu

Cübbeli Ahmet 6 yaşındaki çocuğa istismara kılıf uydurdu
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İsmailağa Cemaati'nin önde gelen ismi Cübbeli Ahmet, Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.yi 6 yaşında evlendirmesine sesini çıkarmazken haberi gündeme getiren Cumhuriyet, Sözcü ve Halk TV gibi muhalif medyaya ise dinsiz muamelesi yaptı.

Haberi gündeme getirenlere "dinsiz" derken delil arama zahmetine girmeyen Cübbeli, 6 yaşındaki çocuğun istismarına ilişkin itiraflar ve mahkeme tutanaklarını görmezden gelerek, "Doğru nedir? Doğru, delil ister. Şahit ister. Burada gayrimeşruluk, zina, eşcinsellik, tecavüz, taciz var mıdır? Bu gibi konularda yorum yapmak için ya gözünle görmek ister ya da deliller, dört şahitli deliller ister." ifadelerini kullandı.

Cübbeli, bu açıklamasıyla “Delil” kılıfıyla skandalı savunmaktan geri durmadı.

Youtube hesabında "Tarîkat ve Cemaatlerin Her Ferdini Nâmus İftirâlarıyla Zan Altında Bırakanlara Cevabım" isimli videoda söz konusu iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Konu hakkında konuşabilmek için delil ve ispatın olması gerektiğini söyleyen Ünlü, şöyle konuştu:

"Ben ilk başta da attığım tweet aynıydı, şimdi de aynı şeyleri konuşuyorum.
Doğru nedir? Doğru, delil ister. Şahit ister.
Burada gayrimeşruluk, zina, eşcinsellik, tecavüz, taciz var mıdır?
Bu gibi konularda yorum yapmak için ya gözünle görmek ister ya da deliller, dört şahitli deliller ister.
Bu delillere sahip olmayanların internet haberleriyle hele bir de çarşafı çıkarmış, mini etek giymiş, iki senedir kimlerin elinde olduğu sabit olmayan LGBT'ci, komünist, feminist derneklerin elinde bulunanların laflarıyla Müslüman aileleri zan altında bırakmak Müslümanlar'a yakışmaz. Bunlara katılmak da vebal olur.
Onun için yargıya intikal etmiş konular varsa yargıda bunlar delillendirilir.
Şahit dinlenir. O şunu mu yapmış, bu bunu mu yapmış? Buna bakılır."

Ünlü sözlerinin devamında "Ben de diyorum ki kimlerin milletin çocuğunu LGBT'ye alıştırmaya, eşcinselliğe alıştırmaya, tacize tecavüze hangi vakıftaysa, camideyse, neredeyse ama parti binasındaysa, hangi kurum kuruluşta böyle namussuzluklara alet olan varsa haysiyetsizdir, şerefsizdir. Ben adam ayırmadan toptanına gider yapıyorum" diyerek de tepkilerden kaçınmaya çalıştı.

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NECİP
9.12.2022 12:34
Cübbeli Ahmet efendi delilden bahsediyorsun. devletin bağıımsız yargısının raporlarını tanımıyorsun nasıl bir delil istiyorsun anlaşılan senin düşüncen dervişin fikrı neyse zikri odur demek istiyorsun  
 
Yasak
9.12.2022 12:31
Suudi Arabistan 'da neden Tarikatler Cemaatler yasak ?  
 
merdanoğlu
9.12.2022 12:31
bir de ahirete imanları var güya bunların ya kaç sene ömrün kalmış korkmuyormusun hiç hesaptan sorgudan  
 
TÜM YORUMLAR (18)
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