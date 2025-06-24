Cübbeli Ahmet haddini aştı! Fatih Altaylı için öyle şeyler söyledi ki…

Gazeteci Fatih Altaylı, Youtube kanalında paylaştığı bir videoda kullandığı ifadeler sebebiyle "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçlamasıyla 21 Haziran tarihinde gözaltına alındı.

Ertesi gün adliyeye sevk edilen Altaylı, savcılık ifadelerinden sonra tutuklama talebiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, senelerce birlikte program yaptığı Fatih Altaylı'nın tutuklanmasından sonra dikkat çeken bir açıklama yaptı. Altaylı'yı müfteri (kara çalan, iftira eden) olarak niteleyen Cübbeli, "Darısı diğer müfterilerin başına gelsin" dedi.

Cübbeli'nin 'belayı buluyorlar' diye sıraladığı isimlerin arasında, Ekrem İmamoğlu’nu, Ümit Özdağ'ı, İsmail Saymaz gibi isimler de yer alıyor.

"KIYAMETE KADAR LİSTE UZAR"

Cübbeli Ahmet'in paylaşımının tamamı şu şekilde:

"Ne hikmetse, başlarına bela gelecek ve hapse girecek olanlar önce bizim caminin avlusuna işiyorlar. Ondan sonra belayı buluyorlar. Buna misal olarak Ali Kalkancı’yı, Çevik Bir’i, Tuncay Özkan’ı, Ebu Hanzala’yı, Ebu Haris’i, Alparslan Kuytul’u, Fatih Nurullah’ı, Adnan Oktar’ı, Merdan Yanardağ’ı, Hüsnü Mahalli’yi, Barış Pehlivan’ı, Murat Ağırel’i, Muhittin Palazoğlu'nu, Ekrem İmamoğlu’nu, Ümit Özdağ'ı, İsmail Saymaz’ı sayabiliriz son halka olarak da Fatih Altaylı bu silsileye eklendi.

Tabii ki bir kısmı hapse girmedi ama mezara girdi. Ben bu olanları kendi iyiliğime değil, onların iftira ve kötülüklerine bağlıyorum.

Bir de hapse girmeyip memleketten kaçıp bir daha dönemeyen FETÖ’cüleri sayacak olursak, kıyamete kadar liste uzar.

Darısı diğer müfterilerin başına gelsin."