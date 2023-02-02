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Genç kızın Cübbeli Ahmet taklidi sosyal medyayı yıktı

Sosyal medyada bir genç tarafından yayınlanan video, kısa sürede viral oldu. Genç bir kız Cübbeli Ahmet hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün konuşmasını taklit ederek o anları yayınladı.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 12:50
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Cübbeli Ahmet hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü''nün taklidini yapan genç kız sosyal medyayı yıktı

Genç kızın Cübbeli Ahmet taklidi sosyal medyayı yıktı
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Sosyal medyada birbirinden ilginç videolar paylaşılmaya devam ediyor.

Son olarak @emine66laleci adlı kullanıcının tarafından paylaşılan video, kısa süre içerisinde çok sayıda yorum ve izlenme aldı.

Kamuoyunda “Cübbeli Ahmet Hoca” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü isimli bir “hocanın” taklidini yapan genç kız sosyal medyada gündem oldu.

“Kimse benim Müslümanlığımı sorgulamasın” notuyla söz konusu videoyu paylaşan genç kız Mahmut Ünlü'nün bir konuşmasını mimik ve ağız hareketleriyle taklit etti.

Genç kızın Ünlü’yü taklit ettiği o video kısa sürede çok kez izlendi.

Sosyal medyada video hakkında çok sayıda yorum yapıldı. Kullanıcılar, videonun tamamen kurgudan ibaret olduğunu iddia etti.

Söz konusu video, kısa sürede çok sayıda izlenme aldı.

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Tanrı
2.02.2023 14:04
Tanrı ne kitap gönderdi nede peygamber çıkardı onlar uyanıklar uydurması kendilerini tarihe yazmak için inanmayın tanrı bir kitap gönderecek ve arkasından farkılı gönderecek yersen yutarsın. Boş işler  
 
Sedat
2.02.2023 13:24
Lafa gelincede islamiyette baskı yok derler.  
 
KİMSE Kendileri kendileri değil artık hlç kimse
2.02.2023 13:23
Zaten zorla insanlar kendi kendilerini taklit ederek, "6 lı masa halen seçemediniz" dedirtiyorlar kendilerine.Bilmiyorlarki bir birinden değerli 6 muhteşem insan var karşılarında.  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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