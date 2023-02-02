Genç kızın Cübbeli Ahmet taklidi sosyal medyayı yıktı

Sosyal medyada birbirinden ilginç videolar paylaşılmaya devam ediyor.

Son olarak @emine66laleci adlı kullanıcının tarafından paylaşılan video, kısa süre içerisinde çok sayıda yorum ve izlenme aldı.

Kamuoyunda “Cübbeli Ahmet Hoca” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü isimli bir “hocanın” taklidini yapan genç kız sosyal medyada gündem oldu.

“Kimse benim Müslümanlığımı sorgulamasın” notuyla söz konusu videoyu paylaşan genç kız Mahmut Ünlü'nün bir konuşmasını mimik ve ağız hareketleriyle taklit etti.

Genç kızın Ünlü’yü taklit ettiği o video kısa sürede çok kez izlendi.

Sosyal medyada video hakkında çok sayıda yorum yapıldı. Kullanıcılar, videonun tamamen kurgudan ibaret olduğunu iddia etti.

Söz konusu video, kısa sürede çok sayıda izlenme aldı.