Cübbeli Ahmet İsmailağa cemaatinde küçük kızlara büyü yaptırıldığını söyledi

İsmailağa cemaati ile kamuoyunda "Cübbeli Ahmet" olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü arasındaki anlaşmazlık, daha önce görülmemiş bir boyuta ulaştı.

Gittikçe artan bir yoğunlukta süregelen tartışmada, Cübbeli Ahmet, İsmailağa cemaati hakkında çarpıcı bir iddia ortaya attı.

KÜÇÜK KIZ ÇOCUKLARINA BÜYÜ YAPTIRILIYOR

Video sohbetlerinde sık sık İsmailağa cemaatini eleştiren Cübbeli Ahmet, son sohbetinde, İsmailağa cemaatinin medreselerinde küçük kız çocuklarına büyü yaptırdığını iddia etti.

Bu iddia, büyük yankı uyandırdı ve toplumda şiddetli bir tepkiyle karşılandı. Cübbeli Ahmet'in ifadeleri, geniş kitleler tarafından ciddiye alındı ve endişeyle karşılandı.

CEMAAT HERHANGİ BİR AÇIKLAMA YAPMADI

Cübbeli Ahmet'in sözleri arasında, İsmailağa cemaatinin çeşitli faaliyetlerini hedef alan ve onları eleştiren ifadeler de bulunuyor.

Ancak, iddialarının doğruluğu hakkında İsmailağa sosyal medya hesapları aracılığıyla herhangi bir resmi açıklama henüz yapılmadı.