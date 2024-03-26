Cübbeli Ahmet kalp krizi geçirdi: Anjiyo yapılacak

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, hastaneye kaldırıldı.

Programları iptal edilen Cübbeli Ahmet’in, kalp krizi geçirdiği ve anjiyo yapılacağı belirtildi.

İsmailağa cemaatine yakınlığı ile bilinen Lalegül TV’den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Cübbeli Ahmet Hoca kalp rahatsızlığından dolayı şu anda anjiyo operasyonu olacaktır, dolayısıyla yarın Bursa Sohbeti'ne gelemeyecektir, tüm çevrenize duyurmanızı ricâ ediyor. İnşâallâh Bedir Ehli’ni Tefsîr Hânesi'nden terâvîhden sonra saat 22.15’te okuyacaktır.”