21 Mart 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Cübbeli Ahmet afetleri bakın neye bağladı

İsmailağa Cemaati'nin en önemli ismi Cübbeli Ahmet ülkemizde peş peşe yaşanan depremleri ve sel felaketini geçtiğimiz sene ölen ismin yokluğuna bağladı. Sosyal medyadan tepki yağdı.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 10:15
Takip Et

Cübbeli Ahmet yaşanan felaketleri bakın neye bağladı

Cübbeli Ahmet afetleri bakın neye bağladı
+
Aa
-

Cübbeli Ahmet Hoca adıyla bilinen İsmailağa Cemaati’nin önemli isimlerinden Ahmet Mahmut Ünlü sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir video ile gündem oldu.

Cübbeli Ahmet paylaştığı videoda Hz. Muhammed’in ‘‘ben sizin için güvenceyim’’ sözlerini hatırlatarak Müslümanları iç savaş ve kargaşadan nasıl koruduğunu anlattı. Daha sonra ise geçtiğimiz Haziran ayında vefat eden İsmailağa Cemaati’nin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu’nun varlığını Hz. Muhammed’in varlığına benzetti ve O vefat ettikten sonra yaşanan felaketleri O’nun yokluğuna bağladı. Cübbeli yaptığı konuşmada, ‘’Şimdi efendi hazretleri gitti, gider gitmez başımıza gelmeyenler kalmadı. Mayıs yağmurlarından beter bela yağıyor başımıza. Gavs diye bir mesele var. Gavs Türkiye’deydi. Şimdi gavs Türkiye’den çıktı. Gavsiyet makamı başka beldelerden birinde şu anda. Efendi hazretleri hayattayken etrafımız ateş doldu, her yer işgal edildi bize bir şey olmadı. Gavs gitti, medet gitti, Türkiye’nin durumu ortada’’ şeklinde konuştu.

Bu sözler üzerine sosyal medya kullanıcıları tepki gösterirken, Mahmut Ustaosmanoğlu’nun hayatta olduğu dönemde yaşanan felaketleri listelediler. Bilim ve akıldan uzaklaşmanın sonuçlarını birer birer Cübbeliye hatırlattılar.

   

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu. 42 ildeki anketten flaş sonuç
1
﻿Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu. 42 ildeki anketten flaş sonuç
﻿Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu. 42 ildeki anketten flaş sonuç
﻿Selçuk Geçer'in anketinden kim çıktı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
2
﻿Selçuk Geçer'in anketinden kim çıktı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Selçuk Geçer'in anketinden kim çıktı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿EYT'de son dakika gelişmesi: Binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı
3
﻿EYT'de son dakika gelişmesi: Binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı
﻿EYT'de son dakika gelişmesi: Binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı
﻿Çok yakın diyerek duyurdu. Celal Şengör İstanbul depreminin tarihini açıkladı
4
﻿Çok yakın diyerek duyurdu. Celal Şengör İstanbul depreminin tarihini açıkladı
﻿Çok yakın diyerek duyurdu. Celal Şengör İstanbul depreminin tarihini açıkladı
﻿10 yıl boyunca çocuk sahibi olmayı bekledi. 100 bin dolara aldıkları ev oğluna mezar oldu
5
﻿10 yıl boyunca çocuk sahibi olmayı bekledi. 100 bin dolara aldıkları ev oğluna mezar oldu
﻿10 yıl boyunca çocuk sahibi olmayı bekledi. 100 bin dolara aldıkları ev oğluna mezar oldu
﻿Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket
6
﻿Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket
﻿Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket
﻿Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Konut ve arsa sahipleri dikkat
7
﻿Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Konut ve arsa sahipleri dikkat
﻿Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Konut ve arsa sahipleri dikkat
﻿Haaland'ı Messi'nin rekorunu kırmasın diye çıkardı
﻿Haaland'ı Messi'nin rekorunu kırmasın diye çıkardı
﻿Haaland'ı Messi'nin rekorunu kırmasın diye çıkardı
﻿Tekirdağ'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi
﻿Tekirdağ'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi
﻿Tekirdağ'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi
﻿İstanbul otogarı için 'depreme dayanıklı değil' uyarısı
﻿İstanbul otogarı için 'depreme dayanıklı değil' uyarısı
﻿İstanbul otogarı için 'depreme dayanıklı değil' uyarısı
﻿Avrupa Yatırım Bankası Türkiye'ye Kıbrıs ambargosunu kaldırdı
﻿Avrupa Yatırım Bankası Türkiye'ye Kıbrıs ambargosunu kaldırdı
﻿Avrupa Yatırım Bankası Türkiye'ye Kıbrıs ambargosunu kaldırdı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.