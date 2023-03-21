Cübbeli Ahmet afetleri bakın neye bağladı

Cübbeli Ahmet Hoca adıyla bilinen İsmailağa Cemaati’nin önemli isimlerinden Ahmet Mahmut Ünlü sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir video ile gündem oldu.

Cübbeli Ahmet paylaştığı videoda Hz. Muhammed’in ‘‘ben sizin için güvenceyim’’ sözlerini hatırlatarak Müslümanları iç savaş ve kargaşadan nasıl koruduğunu anlattı. Daha sonra ise geçtiğimiz Haziran ayında vefat eden İsmailağa Cemaati’nin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu’nun varlığını Hz. Muhammed’in varlığına benzetti ve O vefat ettikten sonra yaşanan felaketleri O’nun yokluğuna bağladı. Cübbeli yaptığı konuşmada, ‘’Şimdi efendi hazretleri gitti, gider gitmez başımıza gelmeyenler kalmadı. Mayıs yağmurlarından beter bela yağıyor başımıza. Gavs diye bir mesele var. Gavs Türkiye’deydi. Şimdi gavs Türkiye’den çıktı. Gavsiyet makamı başka beldelerden birinde şu anda. Efendi hazretleri hayattayken etrafımız ateş doldu, her yer işgal edildi bize bir şey olmadı. Gavs gitti, medet gitti, Türkiye’nin durumu ortada’’ şeklinde konuştu.

Bu sözler üzerine sosyal medya kullanıcıları tepki gösterirken, Mahmut Ustaosmanoğlu’nun hayatta olduğu dönemde yaşanan felaketleri listelediler. Bilim ve akıldan uzaklaşmanın sonuçlarını birer birer Cübbeliye hatırlattılar.