Cübbeli Ahmet’in aylık kazancı ortaya çıktı. Mesleğini ‘Youtuber’ olarak açıkladı

Mesleğini YouTuber diye tanımlayan ve YouTube aylık gelirini 55 bin olarak açıklayan Cübbeli Ahmet, yazdığı kitaplardan da ayda 85 bin TL kazandığını söyledi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Cübbeli Ahmet’in aylık kazancı ortaya çıktı. Mesleğini ‘Youtuber’ olarak açıkladı

Diyanet İşleri eski Başkanı Mehmet Görmez’in “Cübbeli” lakabıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’ye açtığı hakaret davası dosyasına “mali durum araştırma tutanağı” girdi. Tutanağa göre “Cübbeli Ahmet” “ne iş yaptığı” sorusuna “YouTuber” olarak yanıt verdi.

AYLIK GELİRİNİ TOPLAM 140 BİN TL OLARAK AÇIKLADI

OdaTv'nin haberine göre, YouTube aylık gelirini 55 bin olarak açıklayan Cübbeli Ahmet, kitap yazarı olduğunu ve buradan da ayda 85 bin TL kazandığını söyledi.

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Beykoz Asliye Hukuk Mahkemesindeki dava dosyasına giren belgeye, Ahmet Mahmut Ünlü, eğitim durumu da “medrese eğitimi” olarak yazıldı.

“DİN DÜŞMANI” DEMİŞTİ

Kamuoyunda “Cübbeli” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in depremzedelerle ilgili sözlerini “din ve devlet düşmanlığı” olarak nitelemişti.

GÖRMEZ NE SÖYLEMİŞTİ?

Diyanet İşleri eski Başkanı Mehmet Görmez yaptığı bir konuşmada “Depreme maruz kalan kardeşlerimizin gönülleri naz makamındadır. Onların gönülleri Rabb’e karşı kırık, devlete karşı buruk, hatta biraz da öfkeli olabilir. Ancak bu kırıklığı, bu burukluğu yüreklerine dokunarak, hayatlarına rahmetle ve şefkatle dokunarak gidermek bizim görevimizdir” demişti.

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Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi ittifakı tercih edeceğini açıklamıştı.

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