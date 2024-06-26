Cübbeli Ahmet’ten AKP’yi karıştıracak sözler! Kimin görevi bırakmasını istedi

Kamuoyunda “Cübbeli Ahmet” olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, Ekol TV'de katıldığı bir yayında gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"EFKAN ALA DERHAL İSTİFA ETSİN"

Cübbeli Ahmet, AKP'nin 31 Mart'taki seçim hezimetini aday belirleme sürecinde, etkin rol oynayan AKP Genel Başkanvekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala'ya fatura etti. Cübbeli yayında, "Bu adayları belirleyen Efkan Ala'dır. Mağlubiyetin sorumlusu odur. Efkan Ala derhal istifa etsin" dedi.

"KILIÇDAROĞLU BİZDEN BİLGİ İSTEMİŞTİ"

"Kılıçdaroğlu her kesimden birileri ile görüştü" diyen Cübbeli, "Eski CHP'de İslami kesimle diyalog yoktu. Ben iki kere telefonla görüştüm. Kılıçdaroğlu bizden bilgi istemişti. Danışmanı hangi hocalarla görüşmeleri gerektiğini sormuştu. Ben de önermiştim" dedi.