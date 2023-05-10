Cübbeli Ahmet’ten Müslümanlara iğrenç iftira. Bir de utanmadan bir gruba oy istemişti

İsmailağa Cemaati’nin skandalları gündemden düşmüyor. Söyledikleriyle ve eylemleriyle neredeyse her gün yeni bir olaya imza atan İsmailağa’nın önde gelen isimlerinden olan Cübbeli Ahmet de cemaati gibi her söylediğiyle olay oluyor.

Cübbeli Ahmet’in sosyal medyada yayınlanan bir videosu gündem oldu. Cübbeli’nin o videoda yaptığı sohbette Müslümanlara iftira attığı görüldü.

Cübbeli, ''Ramazan ayında kap-kaç, hırsızlık, gasp gibi suçlar az oluyor. Bu da hırsızların Müslüman olduğunu gösteriyor. Demek ki bunlar Müslüman, gavur olsa durmaz ki bunlar'' dedi.

MANSUR YAVAŞ'I HEDEF ALMIŞTI

Cübbeli, Mansur Yavaş’ın İHA ve SiHA’lar ile ilgili konuşmasına karşılık vererek, "MHP kökenli diye Mansur Yavaş'a bir acaba koymuştuk. Şimdi ona da çarpıyı koyduk.''

İHA ,SİHA senin, benim namusumu koruyor. Neyinden rahatsız oldun İHA'nın, SİHA'nın? Sivri yerinden rahatsız olup, bir yerime girecek diye mi korkuyorsun?'' ifadelerini kullanmıştı.