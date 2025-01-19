Cübbeli Ahmet'ten Türklere skandal sözler! Canlarını mallarını cehenneme satmışlar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, ülkelerine dönen Suriyelilere üzüldüğünü söyleyerek Türkler hakkında skandal ifadeler kullandı.

Açıklamalarıyla sık sık gündem olan Cübbeli Ahmet yine bir skandala imza attı.

Suriyelilerin ülkelerine dönmesine üzüldüğünü ifade eden Cübbeli çok tartışılacak ifadeler kullandı.

Suriyelilerin ülkelerine dönmesi üzerine Ahmet Mahmut Ünlü'nün “Üzülüyorum çünkü cemaat eksilecek” yorumunda bulundu.

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Ünlü, YouTube kanalında 14 Aralık 2024’te yaptığı bir konuşmayı “Hangi Sebeple Sûriyeliler Gidiyor Diye Üzülüyorum?” başlığıyla yeniden yayınladı.

Ünlü’nün Suriyelilerin dönüşleriyle ilgili yaptığı ve sosyal medyada gündem olan konuşması ise şu şekilde:

“Biraz Suriyeliler geldikten sonra Fatih’teki cemaat oranı arttı. Şimdi Suriyeliler de gidiyor. Ben de üzülüyorum, cemaat eksilecek. Türkler camiye gelmiyor ki! Türklere cennet lazım değil! Canlarını mallarını cehenneme satmışlar. ‘Nereden biliyorsun?’ Namaz ve cemaate bakıyorum.”

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