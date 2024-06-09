Cübbeli 'Arapları sevmeyen kafirdir' demişti. Vatandaş: 10 sene tesettürlüydüm bunlar yüzünden açıldım

Düzenleme: Serhat Ağa
Cübbeli 'Arapları sevmeyen kafirdir' demişti. Vatandaş: 10 sene tesettürlüydüm bunlar yüzünden açıldım

Kamuoyunda herkes tarafından Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü ‘Arapları sevmemek kafirliktir’ açıklaması ile gündem olmuştu. Sokak röportajında konuşan bir kadın bu düşünceler yüzünden açıldığını açıkladı.

İsmailağa Cemaatinde yaşadıkları, siyaset ile alakalı açıklamaları ve sosyal medya hesaplarından yayınladığı vaazları ile sürekli gündem olan Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nin bir vaazı sokak röportajlarına taşındı.

Kendi kanalı olan Lalegül TV kanalından verdiği bir vaazda Araplar hakkında çıkışan Cübbeli, Arapların faziletli bir millet olduğunu hadis olduğunu iddia eden bir ifade ile öne sürerek Arapları sevmemenin kafirlik olduğunu açıklamıştı.

Sokak röportajında Cübbeli’nin bu sözleri vatandaşlara soruldu. Arapları sevmemenin kafirlik olduğu yorumu kendisine iletilen bir kadın o zaman kendisinin de kafir olduğunu söyledi. Yanındaki kadının yorumu ise sosyal medyada gündem oldu.

Böyle bir kıyasın olmadığını söyleyen kadın, kendisinin 10 sene boyunca tesettürlü olduğunu fakat bu gibi düşünceler yüzünden açıldığını söyleyen kadın sosyal medyada da çok konuşuldu.

CÜBBELİ AHMET’İN AÇIKLAMASI

Suriye’de yaşanan iç savaş sonrasında kontrolsüz bir şekilde milyonlarca Suriyeli sığınması hiçbir kontrole tabi tutulmadan kontrolsüz bir şekilde Türkiye’ye girmişti. Hükümet tarafından ekonomik krizde olunmasına rağmen milyarlarca liranın sığınmacılara aktarılması ve eğitim sağlık gibi konularda Suriyeli sığınmacılara tanınan imtiyazlar sonucunda Türk halkı duruma tepki gösterdi.

Bu tarz olaylar medyada sık sık yer alınca sığınmacı konusunda toplumda bir hassasiyet oluştu. Cübbeli Ahmet’in ‘Arapları sevmemenin kafirlik olduğu’ yönündeki açıklaması bu sebepten dolayı hem sosyal medyada hem de kamuoyunda tepki ile karşılaştı.

İfadesinin sahih bir hadise dayandığını açıklayan Cübbeli Ahmet’e, İlahiyatçı Cemil Kılıç tepki göstermiş ve Cübbeli’nin söylediği hadisin uydurma bir hadis olduğunu söyledi.

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