Cübbeli ve Halil Konakçı'nın Fetullah Gülen'le aynı şeyi söyledikleri ortaya çıktı

Halil Konakçı, Cübbeli Ahmet Hoca ve terörist elebaşı Fetullah Gülen'in 'Kur'an Müslümanlığı' hakkında aynı ifadeleri kullandıkları ortaya çıktı.

Cübbeli ve Halil Konakçı'nın Fetullah Gülen'le aynı şeyi söyledikleri ortaya çıktı

Cumhuriyet ve laiklik karşıtı açıklamaları ve Atatürk düşmanlığıyla sıkça gündeme gelen imam Halil Konakçı'nın daha önce FETÖ ile aynı sözleri söylediği ortaya çıkmıştı.

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Konakçı'nın "Hz. Meryem annemizdir. Çünkü hem Hz. İsa’nın annesidir, hem de cennette Hz. Muhammed’in eşi olacaktır. Allah cennette Hz. Meryem ile Hz. Muhammed’i nikahlayacak" sözleri üzerine Diyanet'in 2017 yılında yaptığı "FETÖ, Hz. Muhammed'in Hz. Meryem ile evlendiği ve haşa Hz. İsa’nın babası sayıldığı gibi sapkın söylemlerde bulunmuştur" yazılı paylaşımı gündem olmuştu.

FETÖ, CÜBBELİ VE KONAKÇI AYNI SÖZLERİ SÖYLEDİ

Terörist elebaşı Fetullah Gülen, kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü ve Halil Konakçı'nın 'Kur'an Müslümanlığı' hakkında aynı sözleri söylediği ortaya çıktı.

Terörist elebaşı Gülen: "Kur'an Müslümanlığı diye bir sapıklık çıktı."

Cübbeli Ahmet: "Kur'an Müslümanlığı demek dinsizliktir."

Halil Konakçı: "Bize Kur'an yeter demek zındıklıktır."

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