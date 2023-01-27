Çukurca kırsalında mühimmat ele geçirildi

(İHA) - Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca 27 Ocak 2023 günü yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Çukurca kırsalında yapılan Eren Abluka Sonbahar Kış - 5 Şehit Jandarma Üsteğmen Murat Bek 2023-28 operasyonunda 1 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, bu tüfeğe ait 13 adet şarjör ile 117 adet mühimmat, 43 adet fişek ve 1 adet mutfak tüpü ele geçirildi" denildi.